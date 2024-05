'VI STE BAŠ OZBILJNO BOLESNI LJUDI' Ana Brnabić! HITNO reagovala na Besramno targetiranje predsednika Vučića!

Predsednica Skupštine Ana Brnabić reagovala je na besramnu dehumanizaciju predsednika Srbije Aleksandra Vučića u tajkunskim medijima.

Konkretno, ona je reagovala na gostovanje profesrke Vesna Rakić Vodinelić koje je na tajkunskom N1 naslovljen sa "Za šta se moli Vučić u svetoj izbornoj kampanji, hoće li ravno u carstvo nebesko?"

- Vi ste baš ozbiljno bolesni ljudi - napisala je premijerka.

Vi ste baš ozbiljno bolesni ljudi. https://t.co/qYYwbzXtkT — Ana Brnabic (@anabrnabic) 20. мај 2024.

Ona je reagovala i na drugi članak objavljen na N1.

- Koliko juče sam objavila jedan od milion primera daljeg targetiranja i dehumanizacije Aleksandra Vučića. Nakon što je, u narativu tajkunskih medija i samozaljubljene "elite", postalo sasvim normalno da je Aleksandar Vučić: bahat, besprizoran, destruktivan, radioaktivan, samoljubiv, despot, bolestan, zao, manipulativan, lažov, narcisoidan, nevaspitan, toksičan, beskupolozan, politički defekt, produkt zmijskog gnezda, nepomenik, da mu otac nije otac, a dete mu nije dete, da je šef mafije i rodonačelnik organizovanog kriminala, i mnogo toga najgoreg što jedan ljudski um može da zamisli (a što smo sve mogli da čujemo u brojnim emisijama i "dokumentarcima" na temu Vučića), došli smo do toga (juče) da je i "moralno odavno mrtav", a evo danas i da je, glavom i bradom, sam "nečastivi", dakle - Đavo, Lucifer, Satana. I ovako nešto se objavljuje bez ikakvih problema i bez ikakve zadrške, bez komentara novinara, bez ijedne reči neslaganja ili podsećanja na bilo kakve norme i standarde. Danas su dostigli nove visine. Uspeli su da dođu do toga da je Aleksandar Vučić otelotvorenje đavola jer "svim svojim zemaljskim aktima govori da potire ideju pravde, ljubavi, mira među ljudima i narodima". Juče sam postavila pitanje - dokle više? Danas smo od Šolakovih medija svi dobili odgovor - nema granica. Još samo da svojom propagandom prestanu da nagovaraju i ubeđuju labilne ličnosti kakva sudbina treba da zadesi Aleksandra Vučića i sami da uzmu pištolj u ruke. To bi bilo hrabrije i poštenije. Zato tako nešto neće uraditi - nastaviće da guraju nekog drugog da to uradi za njih. Sram vas bilo sve zajedno - i one koji ovakve stvari pričaju, i one koji ih objavljuju bez ikakve zadrške, i one koji na sve ovo ćute - napisala je ona.