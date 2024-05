Borci za ljudska prava daždevnjaka planirali hidrocentralu kod Veternika i Futoga, koja bi potopila spomenik prirode Begečku jamu

Stranke koalicije "Udruženi za slobodni Novi Sad" koje su se, pod izgovorom da štite ljudska prava dunavskih daždevnjaka, tri godine borile protiv gradnje novog mosta u produžetku Bulevara Evrope, planirale su, dok su bile vlast, i taj most, ali i hidroelektranu kod Veternika i Futoga. Hidrocentrala "Novi Sad" bila je ucrtana u Prostorni plan Srbije od 2010. do 2020. i Prostorni plan Novog Sada od 2012. do 2022. godine. Kada su usvojeni Prostorni planovi Srbije i Novog Sada, na vlasti su bile Demokratska stranka i LSV, kao i ljudi iz današnjeg SSP-a, ali kao članovi DS-a.

Planirali male hidroelektrane na kanalu DTD

U Zakonu o prostornom planu republike Srbije od 2010. do 2022. godine, navedeno je da se elektroenergetski potencijal Srbije može unaprediti izgradnjom hidroelektrane kod naselja Veternik. Kao i da se hidropotencijal na području Grada Novog Sada može iskoristiti i izgradnjom malih hidroelektrana na brodskim prevodnicama na Kanalu Dunav-Tisa-Dunav.

Prostorni plan Novog Sada, koji je usvojen na desetogodišnji period, objavljen je 31. marta 2012, dva meseca pred izbore. On se poziva na Prostorni plan Republike Srbije i precizira da se planira izgradnja hidroelektrane kod naselja Veternik radi iskorišćenja hidroenergetskog potencijala Dunava.

- Hidroelektrana "Novi Sad" svojim položajem režimom i pratećim sadržajem uticaće na prostornu koncepciju grada Novog Sada, a posebno na odbranu od poplava. Objekat hidroelektrane sa usporom, predstavlja ozbiljan uslov budućeg uređenja šireg okruženja, a pre svega u smislu zaštite Grada Novog Sada od visokih voda Dunava - piše doslovce u Prostornom planu Novog Sada, koji su usvojile Demokratska stranka i Liga socijaldemokrata Vojvodine.

Potapanje ribnjaka i Begečke jame

U Prostornom planu se govori i o opasnostima od gradnje hidroelektrane.

- Izgradnjom HE "Novi Sad" i formiranjem uspora izvršilo bi se i potapanje uzvodnih inundacionih površina. Posebno se ističe pitanje egzistencije postojećeg ribnjaka u Futogu i zaštićenog područja Begečka jama, i predlaže se da se ova područja stave van uticaja ( uspora) brane – navodi se u planu.

Međutim, nijedan zaštitnik prirode koji je 2021. i 2022. kampovao na Šodršu, nije pomislio da bi objekat hidrocentrale u potpunosti promenio prirodu Novog Sada i ugrozio njegovu bezbedost. Niti ih je zabrinuo potencijalni nestanak ogromnog broja biljnih i životinjskih vrsta iz rezervata prirode Begečka jama.

Promovisali most koji hoće da ruše

Osim toga most u produžetku Bulevara Evrope, protiv kog se bore kao opozicija predvideli su dok su bili na vlasti od 2000. do 2004. i od 2008. do 2012. Novi most predviđaju dva ključna gradska akta, Generalni urbanističkim planom od 2000. do 2021. i Prostorni plano Novog Sada od 2012. do 2022. godine, koji je predviđao i hidrocenralu. Pored toga, most je Novaković kao direktor ZIG-a, promovisao na više investicionih sajmova, kao najvažniji projekat za investiranje i razvoj Novog Sada.

Planirali solitere na Šodrošu

Takođe, iza projekta "Novi Sad na vodi", kojim Borislav Novaković plaši Novosađane, stoje upravo on, DS i LSV. Jedan od najvećih protivnika mosta na Dunavu, tunela kroz Frušku goru, marine na Šodrošu je kao potpredsednik Skupštine grada 2000. godine, glasao za urbanistički plan, koji predviđa gradnju hotela i solitera na 8,8 hektara. A 2012. kada je usvajan Prostorni plan, direktor Zavoda za izgradnju grada i pokrajinski poslanik.

Oba akta su previđala izgradnju međunarodnih pristaništa i proširenje Šodroša.

- Planira se izgradnja gradske marine na lokaciji u kanalu Šodroš, koji se nalazi na levoj obali reke Dunav, neposredno uz glavni plovni put... Planira se proširenje i produbljivanje Kanala Šodroš do nivoa neophodnog za optimalno i bezbedno obavljanje nautičkog saobraćaja - piše u planu, koji je doneo DS, čiji je Novaković bio poslanik, i direktor Gradskog zavoda za izgradnju grada.