Irena Vujović uputila reči podrške predsedniku Vučiću: Srbija i srpski narod će i posle 23. maja stajati uzdignute glave!

Potpredsednica Vlade i ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović iznela je jasan stav i podršku predsedniku Vučiću i državnom timu dan pred krucijalno izlaganje na Generalnoj skupštini UN.

- Pružam punu podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i državnom timu u odbrani nacionalnih interesa i srpskog naroda. U Generalnoj skupštini UN pokazaće se da li je sila jača od istine. Unapred želim da zahvalim svim članicama koje će stati na stranu istine i koje neće podleći pritiscima moćnih. Predsednik Srbije branio je i braniće zemlju do poslednjeg minuta u Njujorku, boreći se protiv izglasavanja rezolucije koja ne doprinosi pomirenju već otvara nove tenzije. Kakav god ishod glasanja bio, koliko god pokušavali silni i moćni da nas označe genocidnim, Srbija i srpski narod će i posle 23. maja stajati uzdignute glave. Predsednik Srbije pokazao je odlučnost i hrabrost da se suprotstavi kolektivnom Zapadu zbog budućnosti nas i naših potomaka. Činjenica je da su ovo pitanje morali da izmeste iz Saveta bezbednosti UN da bi onemogućili veto i da bi rezoluciju usvojili pukim preglasavanjem. To jasno govori da rezolucija ima političke ciljeve koje bi moćni želeli da sprovedu po svaku cenu. Svima je jasno da svrha nije izražavanje pijeteta ili bilo šta drugo što u nacrtu stoji. Svrha rezolucije je ono što sve češće čujemo iz BiH - a najopasniji cilj je pokušaj ukidanja Republike Srpske. Narodu koji je pretrpeo ogromne gubitke u prethodnom veku od nacista i ustaša, Nemačka predlaže, a Hrvatska podržava rezoluciju. Crna Gora, zemlja u kojoj se veliki deo stanovništva izjašnjava kao srpski, svojim amandmanima olakšala je državama da glasaju za usvajanje. Strahujem da će se ova rezolucija mnogima obiti o glavu kada druge države budu tražile rezolucije, podvodeći ratne zločine pod pojam genocida. Iskreno žalim što su se inicijativi za donošenje rezolucije priključile mnoge zemlje iz regiona, svesne ili ne, kakve posledice ova rezolucija nosi. Sramno je što su sponzori i kosponzori rezolucije imali podršku i dela opozicije iz naše zemlje. Još jednom su pokazali da su puki protočnici tuđih interesa i da im do budućnosti Srbije nije stalo. Srbija i srpski narod ponosno će nastaviti da koračaju napred, boreći se do kraja za pravdu i istinu - poručila je Irena Vujović.