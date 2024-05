'OVO ČEMU SVEDOČIMO JE FARSA!' BRNABIĆ ZA PINK: Nikad nisam bila ovoliko zabrinuta za mir na Balkanu

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić govoreći o današnjem glasanju u GN UN kaže da je predlog rezolucije o Srebrenici farsa.

- Efrajm Zurof upotrebio je reč farsa. Ovo čemu svedočimo jeste farsa - rekla je Brnabić za Novo jutro TV Pink i dodala:

Duboko ne mogu da razumem zbog čega ovo, pre svega, Nemačka radi. Nikad nisam bila ovoliko zabrinuta za mir na Balkanu. Pitam sve iz EU, kako će izgledati BiH večeras, nakon glasanja o rezoluciji. Da li će biti zemlja koja je mirnija i stabilnija, u kojoj postoji veće razumevanje, ili nestabilnija zemlja kojoj je potreban jedan incident da se sve zapali. Ko je to uradio? Pre svega Nemačka, ali i svi iz EU. Bilo je tu zemalja koje su ucenjene. Neke od njih će glasati ZA, neki će biti uzdržane, neki će izaći iz sale"...

Brnabić je istakla da Srbija mora da najmanji pravilnik donese transparentno, dok sa druge strane ne znamo kako je rezolucija došla do UN-a.

- Pogledajte svi oni koji govore 'kakve veze ima' - ovi u našoj opoziciji, ovi u našim tajkunskim medijima, pa zemlje iz regiona koje su kosponzori. Mislim da se pre svega radi o tome kako je ta rezolucija došla do Generalne Skupštine UN? Ovi naši dušebrižnici na Šolakovim medijima se ne zapitaju kako to da mi i najmanji, ne akt, već pravilnik moramo da donesemo na inkluzivan i transparentan način. Kada EU razgovara sa nama, a posebno je glasna Nemačka, i najmanji pravilnik moramo tako da donesemo. Ako to ne uradimo, kažu da ne poštujemo evropske vrednosti. A rezolucija se donosi u tajnosti bez konsultacija, čak i bez BiH. Imate li ikoga u tajkunskim medijima da kaže kako može rezolucija da se donosi bez poštovanja Dejtonskog sporazuma. Šta da radi član Predsedništva BiH koga niko nije pozvao i konsultovao - upitala je Brnabić.