Smajlović o Vučićevoj lavovskoj borbi u Njujorku: Ja nikada nisam videla da on ovako za nešto gine! (VIDEO)

Novinarka Ljiljana Smajlović komentarisala je borbu predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Generalnoj Skupštini Ujedinjenih nacija.

- Kada govorimo o ulozi Aleksandra Vučića, sad nek se hejteri pripreme, ali stvarno se mora reći da mi imamo hiperaktivnog predsednika. To je onako relativno retko i u regionu i u svetu i on se već po tome ističe. On vodi politiku tako kao da je svaka bitka prva i poslednja. On se daje u sve. I ta neka hiperaktivnost, neka strahovita usresređenost i to je nešto što se vidi. Ali u ovom slučaju, ja mislim da ja nikada nisam videla da on ovako za nešto gine i to je ono što ja hoću da istaknem. I to da gine za nešto za šta zna kako će se završiti i ko drži ful u kartama i da mi ne možemo to pobedimo jačega od sebe - rekla je Ljiljana Smajlović.

Podsetimo, Generalna skupština Ujednjinih nacija usvojila je juče sramnu Rezoluciju o Srebrenici za koju je glasalo samo 43 odsto zemalja članica, dok je čak 57 odsto bilo protiv ili uzdržano.