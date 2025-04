SMAJLOVIĆ: Blokaderima i opoziciji je postojanje studenata u Pionirskom parku nepodnošljivo, kao da su ih za srce ujeli

Novinarka Ljiljana Smajlović kazala je da je potpuno loše procenila skup u Pionirskom parku.

- Mislila sam da će opozicija i blokaderi da ignorišu kao da se tamo ništa ne dešava a onda otkrijem da su oni to doživeli kao da ih je neko za srce ujeo i da im je postojanje tih studenata nepodnošljivo, da im je to stalna provokacija i da stalno imaju potrebu da te ljude satanizuju i dehumanizuju! Ti napadi i prozivke da su oni 'ćaci', to je njima nivo uvrede kao da kažu da su oni Hitler! - rekla je ona za TV Prva.

Ljiljana Smajlović - novinarka:



