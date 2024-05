Vesić: Na predstojećim izborima odlučujemo da li će Srbija ostati slobodna i nezavisna

Predstojeći izbori jesu lokalni, ali suštinski to su izbori na kojima se odlučuje da li će Srbija ostati slobodna i nezavisna država koja samostalno vodi politiku i sama odlučuje o svojoj sudbini ili će sa njom upravljati drugi sa strane kao što je slučaj nekim zemljana u našem okruženju, izjavio je član Predsedništva Srpske napredne stranke Goran Vesić.

On je u razgovoru sa meštanima lazarevačkog sela Junkovac rekao da ovo nisu izbori za to ko će da radi puteve, pruge, kanalizaciju ili otvara nova radna mesta jer, kako je istakao, svi znaju da to može samo sadašnja vlast predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem.

“Čak i naši politički protivnici priznaju da niko osim Vučićeve vlade nije izgradio više infrastrukture i doveo više stranih fabrika u Srbiju. Zato oni nemaju nijedan konkretan predlog šta bi uradili, izgradili, da li bi uradili nešto brže i bolje od nas. A kako bi kada kada su mogli i bili na vlasti ništa nisu ni radili”, rekao je Vesić.

Kako je istakao, njihova politika se svela na to da Srbija sama sebe osudi kao “genocidnu” zemlja.

“Videli ste juče kako se naš predsednik Vučić lavovski borio u Ujedinjenim nacijama i odbranio Srbiju. Mala Srbija predvodjena Vučićem obezbedila je da 87 zemalja bude protiv ili uzdržano dok je čak 20 zemalja napustilo salu. Samo 84 zemlje su glasale za nemačku rezoluciju (o Srebrenici) protiv Srbije! 107 zemalja sveta koje čine 57 odsto svih članica Ujedinjenjh nacija u kojima živi 2/3 čovečanstva nije glasalo za rezoluciju! Da li ste čuli da je neko od opozicionih prvaka čestitao Vučiću na tome? Niste. Da li ste čuli da su rekli da su pozvali bilo koga od svojih političkih prijatelja u svetu i rekli im da budu protiv rezolucije? Niste jer to nisu uradili. Sedeli su strane, ćutali, kibicovali i nadali se da će jedno 150 zemalja da glasa za rezoluciju, koliko je Nemačka očekivala, da mogu zbog toga da napadnu predsednika Vučića. Sve je za njih dobro ako je protiv Vučića”, rekao je Vesić.

Vesić je poručio da izbori koji se održavaju 2. juna jesu formalni lokalni izbori, ali suštinski su to izbori za Srbiju i za opstanak naše slobodne i nezavisne politike. “Pobedi li opozicija u većini opština i gradova njihov sledeći njihov zahtev biće novi izbori za predsednika i za Narodnu skupštinu”, rekao je Vesić.

Naveo je da građani znaju da će, dok je Aleksandar Vučić predsednik Srbije, da se grade putevi, pruge, otvaraju nova radna mesta…

S tim u vezi, pomenuo je radove na rekonstrukciji puta Veliki Crljeni – Junkovac navodeći da u našoj zemlji ima šest hiljada kilometara državnih puteva koji treba da se urede i da ne može da ih sve rekonstruišemo odmah ali da će ono što je obećano, biti i urađeno.

Vesić je naveo da je plan da se taj put uradi za šest meseci, ali da će biti završen ranije i dodao da će biti rekonstruisano svih 6,1 kilometara od Junkovca do Velikih Crljena, kao i da je za to izdvojeno 2,4 miliona evra.

“Naši politički protivnici nas kritikuju kada napravimo brzu prugu do Novog Sada i Subotive, a onda tim brzim vozovima dođu na demonstracije protiv nas. Pričaju kako auto-put Miloš Veliki ne postoji ali se uredno voze sa njim. Napadaju Beograd na vodi a potom kupuju stankve tu i ne izlaze iz restorana. Infrastruktura se gradi da bi je koristili sve građanke i građane ali se nadam da se makar malo postide kada ubedjuju ljude da ne postoji nešto što je izgradjeno. Za takve je veliki Duško Radović pre mnogo decenija rekao da je dobro kada se nešto novo izgradi makar bilo gore od onoga što nikada njje izgradjeno”, rekao je Vesić i poručio da “samo Aleksandar Vučić i SNS mogu da nastave da razvijaju Srbiju”.

Naveo je da su se u opoziciji ujedinili svi kako bi ostvarili cilj da se dočepaju vlasti.

“Ujedinili su se i Miloš Jovanović, navodni desničar, oni koji su za kralja, lažni monarhisti i sa onim Brkovićem što gazi srpsku zastavu i što priča da srpska zastava ne sme da se vijori u Srbiji kao i sa onim što se hvali da ima isto ime kao ustaški komandat logora Jasenovac… Ujediniše se kada je vlast u pitanju i sutra će svi da naprave koaliciju za jedan minut ako budu u prilici. Da bi opstali na vlasti pristaće na sve što se traži i budite sigurni da se Srbija, da su oni na vlasti, ne bi borila u Ujedinjenim nacijama protiv rezolucije (o Srebrenici) nego bi glasala za tu rezoluciju i sama je predlagala jer bi išli toliko daleko da nas osramote da mi sami sebe proglasimo genocidnim narodom. To bi se desilo da su ovi koji su protiv nas na vlasti i zato ovo nije bitka samo za lokalne izbore”, rekao je Vesić.

Naveo je da je važno izabrati dobre ljude na lokalu koji će se i dalje boriti za opštine, ali i ponovio da, sa druge strane, na ovim izborima odlučujemo da li ćemo nastaviti da živimo kao slobodna zemlja.

Vesić je rekao da opozicija želi loše Srbiji da bi njima bilo dobro.

“Ne mogu da razumem da postoji neko ko je protiv toga da gradimo puteve i pruge, to bi valjda trebalo da bude za sve dobro. Možemo da se razlikujemo politički po nekim drugim pitanjima, nije sporno, ne mislimo svi isto, ali da budemo protiv toga da se gradi put, meni je to neverovatno”, rekao je Vesić.

Pozvao je građane da u narednim danima razgovaraju sa svojim komšijama, prijateljima i ukažu im na to koliko je važno da izađu na izbore jer je ovo, podvukao je, bitka za Srbiju.

“Nije ovo bitka da li će se raditi put, pruga, kanalizacija ili neće jer svi znaju, pa i oni koji glasaju za njih, da samo Vučić gradi Srbiju i da, ako mi ne budemo na vlasti, oni neće izgraditi nikada ništa. Ovo je bitka da li će Srbija ostati slobodna, da li ćemo moći slobodno da odučujemo o svojoj sudbini, da li ćemo sami sebe proglašavati genocidnim narodom i da li ćemo nastaviti ekonomski da rastemo i razvijamo se”, rekao je Vesić.

Naglasio je da Srbija, dok je Aleksandar Vučić predsednik, neće ratovati već će biti stabilna i bezbedna zemlja u koju će dolaziti strane investicije.

“Svi znaju da će se Srbija razvijati dok je na vlasti Aleksandar Vučić i zato vi, kada razgovarate sa svojim komšijama, bijete bitku ne samo za to kako će Lazarevac da se razvija već i da pomognemo Vučiću da se izbori da Srbija bude slobodna i da sprovodimo svoju politiku. Bitka koju vodimo je bitka za Srbiju i nemojte misliti da se, ako oni budu imali uspeha u Lazarevcu, to neće odraziti na čitavu zemlju, a ako mi pobedimo na izborima 2. juna, a pobedićemo sigurno, Srbija će nastaviti da se razvija”, zaključio je Vesić.