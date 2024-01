Vesić: Srbija će odluke donositi samostalno, bez tutora sa strane

Deo političkih stranaka u Srbiji smatra da ne možemo sami da vodimo državu već da moramo da imamo “tutore sa strane”, izjavio je danas član Predsedništva SNS Goran Vesić uz ocenu da je to žalosno i ružno i poruku da će Srbija odluke donositi samostalno.

Vesić je, gostujući u Novom jutru kod Jovane Jeremić, rekao da je odluka svake evropske institucije značajna u smislu da je treba pažljivo razmotri, ali i ukazao na to kakav je uticaj Evropskog parlamenta u političkom sistemu Evropske unije.

“Uticaj Evropskog parlamenta u Uniji je marginalan rekao bih savetodavni. Da smo do sada hteli da slušamo odluke Evropskog parlamenta, verovatno bismo priznali samoproglašenu nezavisnost Kosova i Metohije jer je Evropski parlament, između ostalog, to tražio od Srbije jednom od ranijih rezolucija. Uostalom ni zemlje članice EU ne ispunjavaju zahteve iz rezolucija Evropskog parlamenta”, rekao je Vesić.

Dodao je da su trenutno u Evropskom parlamentu većinu čine stranke ekstremne levice kao i zelene stranke koje su kako je rekao, talibanski, ektremno protiv Srbije. Te stranke su svojom ekstremističkom i isključivom odnosno kako je Vesić nazvao talibanskom politikom “mnoge od evropskih zemalja u kojima su na vlasti dovele su u problem”.

“Mi ćemo, kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao, sa pažnjom razmotriti svaku inicijativu, ali ćemo odluke donositi samostalno i nećemo sprovoditi odluke tuđih organa, a Evropski parlament nije organ čije smo odluke u obavezi da sprovodimo. Nisu obavezne ni zemlje članice Evropske unije, a kamoli one koje to nisu tako da ćemo saslušati mišljenje koje nam šalju ali ćemo svakako raditi u interesu Srbije i odluke u našoj zemlji donosiće srpski državni organi”, istakao je Vesić.

Naveo je da je nedavno jedan od poslanika stranke Vuka Jeremića, Vladimir Gajić, napisao na tviteru da je zbog onoga što opozicija danas traži, Srbija 1914. godine ušla u rat, da neko sa strane, umesto naših izbornih komisija, donosi odluke ko je pobedio na izborima.

“Da dođe neko sa strane, verovatno onaj (Andreas) Šider iz Austrije i da, kao što su Austrougari 1914. godine to hteli da urade, odredi ko će biti na vlasti, u ovom slučaju verovatno Dragana Đilasa proglasi za pobednika”, rekao je Vesić.

Komentarišući napade na brata predsednika Vučića, Andreja Vučića, u crnogoskim “Vijestima”, Vesić je rekao da Andrej Vučić već godinama prolazi kroz harangu samo zato što brat predsednika Srbije.

Vesić je rekao da je i na prošlim izborima strategija opozicije bila da svoju kampanju sprovodi napadajući Aleksandra Vučića i njegovu porodicu.

“Nismo mogli da čujemo u kampanji nijedan konkretan predlog opozicije”, rekao je Vesić i dodao da opozicija ne razume šta je politička borba gde stranke izlaze sa svojim političkim programima i tako traže naklonost birača, pa onda oni koji pobede sprovode taj program.

Naveo je da tako izgledaju kampanje u svakoj demokratskoj zemlji, osim u Srbiji jer, kako je rekao, naša opozicija nije dala odgovor građanima ni na jedno važno pitanje – šta misle o povećanju plata i penzija, da li bi uveli sankcije Ruskoj federaciji, da li bi priznali samoproglašenu nezavisnost KiM…

“Cela njihova kampanja je bila napad na Aleksandra Vučića i njegovu porodicu. To je isti scenario koji traje već godinama”, rekao je Vesić.

Naveo je da iza napada na Aleksandra Vučića i njegovu porodicu stoji Dragan Šolak, vlasnik Junajted grupe i određenih medija u Srbiji koji, dodao je Vesić, ima svoje medije i u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Grčkoj, koji deluju sinhronizovano.

“Tako se pusti netačna priča, u ovom slučaju preko ‘Vijesti’ koje su u vlasništvu gospodina Šolaka, a onda domaći mediji to prenose, ali ne navode da to pišu Šolakovi mediji već mediji u Crnoj Gori”, rekao je Vesić.

Kazao je da se to dešavalo mnogo puta i kao primer naveo slučaj nekadašnjeg premijera Srbije Zorana Đinđića i hrvatskog nedeljnika “Nacional” preko kojeg je krenula kampanja protiv Đinđića nakon što je odbio da jedna od hrvatskih firmi dobije monopol na trgovinu cigaretama u Srbiji, već je rekao da će to biti određeno na tenderu.

Vesić je rekao da su svi zahtevi opozicije zapravo zahtevi Šolaka.

“Napadaju Vučića i njegovu porodicu jer misle da će tako, pošto nemaju politički program, moći da sruše vlast u Srbiji. Nikada nisu naučili ništa iz svojih grešaka i svaki put kada su sprovodili kampanju napada na Vučića i njegovu porodicu gubili su izbore još ubedljivije”, rekao je Vesić.

Govoreći o problemu Kosva i Metohije, Vesić je rekao da da je Srbija mala zemlja koja je suočena sa velikim pritiscima i koja se bori da očuva svoj integritet i suverenitet.

Podsetio je da problem KiM postoji duže od stotinu godina i da je, posle samoproglašenja nezavisnosti KiM, veliki broj zemalja u svetu, pre svega zapadnih, tu samoproglašenu nezavisnost priznalo.

“To je činjenica sa kojom se suočavamo i pred kojom ne treba žmureti, nuditi olaka rešenja i govoriti kako to može da se reši za minut kao što ovde govore neki desničari, a znaju i sami da to nije moguće jer to znači rat sa NATO paktom. Takođe, ima i onih koji kažu da treba priznati samoproglašenu nezavisnost i da ćemo tako rešiti sve probleme što nije tačno”, rekao je Vesić.

Istakao je da je jedina moguća i realna politika ona koju sprovodi predsednik Vučić.

Vesić je rekao da Srbija brani svoj teritorijalni integritet u skladu sa mogućnostima koje trenutno imamo u međunarodnoj zajednici, tražeći saveznike u svetu i dodao da je rezultat takve politike da većina zemalja članica Ujedinjenih nacija danas ne priznaje samoproglašenu nezavisnost KiM dok ju je, u vreme dok Vučić nije bio na vlasti, većina zemalja članica UN priznavala.

“Istovremeno, borimo se da ne ugrozimo razvoj naše zemlje jer samo ekonomski sanžna Srbija može da brani nacionalne interese Srba gde god da žive. Ekonomski slaba Srbija u kojoj se ne živi dobro ne može ni da naoružava svoju vojsku niti da brani nacionalne interese i zato je politika predsednika Vučića najbolja i jedina moguća, realna politika u ovom trenutku”, zaključio je Vesić.

