MINISTAR ĐURIĆ ZA PINK: Rezolucija o genocidu u Srebrenici doživela je potpuni moralni i politički bankrot (VIDEO)

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić govoreći o rezoluciji o genocidu u Srebrenici kaže da i samo glasanje o njoj govori da je ona doživela potpuni moralni i politički bankrot.

Ministar Đurić je istakao da Srbija na svojoj strani ima i da na najtežoj temi može da okupi većinu Međunarodne zajednice.

- Ne samo numerički broj zemalja, već i po broju stanovnika, jer 5,3 milijarde ljudi živi u zemljama koje nisu podržale tu rezoluciju. Zato ne čudi nervoza u pojedinim političkim krugovima - rekao je Đurić za Novo jutro TV Pink.

Đurić je komentarišući izjavu ministra spoljnih poslova BiH Elmedina Konakovića rekao da misli da većinu Bošnjaka ne predstavljaju ljudi poput njega, koji kaže da Srbija ne zaslužuje ništa sem prezira.

- Znam da većina ljudi i u Sarajevu i u Federaciji želi normalne odnose sa Beogradom i sa Srbijom i mi se obraćamo njima. Mi želimo normalan odnos i saradnju - kazao je Đurić.

Kako je rekao, celoj situaciji su i pomogle radikalne izjave pojedinih političara koji su inicijatori ove rezolucije.

- To nam je omogućilo da većini Međunarodne zajednice pokažemo da se ovde ne radi pokušaju i nastojanju da dođe do negovanja sećanja na žrtve, ni o kakvom pokušaju pomirenja, naprotiv, radi se o želji da se jednoj strani, srpskoj strani stavi večiti žig odgovornosti i to pred svetskom organizacijom - kazao je Đurić.