Glasanje za rezoluciju o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija potreslo je Crnu Goru.

Demokratska narodna partija Milana Kneževića suspendovala je podršku Spajićevoj Vladi.

Valadislav Dajković, predsednik Slobodne Crne Gore rekao je u Novom jutru na Pink TV da se odluka da Crna Gora podrži rezoiluciju o Srebrenici u UN odrazila na i na izborni rezultat u Budvi.

- Spajić je doživeo fijasko, dobio je dva mandata, nešto oko 6 procenata, a srpske kolaicije , dve srpske liste su dobile najviše glasova otprilike po 25 procenata. To govori da srpski narod u Crnoj Gori više ne želi da trpi izdaju ne želi da nagrađuje one koji rade protiv naših interesa - kaže Dajković.

On je izrazio nadu da će u Crnoj Gori doći do nove političke realnosti koja će ih odvesti do novih parlamentarnih izbora.

Dajković je rekao da koliko god im govorili u Crnoj Gori da identitetske teme nisu važne one su i te kako važne prvo vlada Mila Đukanovića je pala na temi crkve, pa vlada Dritana Abazovića na temi temeljnog sporazuma, Zdravka Krivokapića na temi Srebrenici evo Milojka Spajića opet na Srebrenici.

- Siguran sam da ćemo imati vrlo brzo rasplet krize u Podgorici, nemojte da se začudite ako se i u glavnom gradu Crne Gore dese parlmanetarni izbori - naglasio je Dajković.

On je reako da je ključ rešavanja krize z Crnoj Goriu u rukama srpskih lidera Andrije Mandića i Milana Kneževića i sve zavisi od njihovih daljih političkih koraka.

Dajković je reako da ako se budemo držali zajedno da ćemo biti sigurni da će budući crnogosrski premijer biti Srbin po prvi put.

Vladimir Dobrosavljević, politički analitičar reako je u Novom jutru Pink TV da nije siguran da će Spajićeva vlada da padne.

- Ona će ostati smao je pitanje u kom sastavu - dodao je on.

Kako je rekao vrlo lako može da se dogodi da umesto sprskih predstavnika podršku mogu da daju bošnjačka stranka, Liberalna partija i još jedna albanski poslanik koji je u poslaničkom klubu zajedno sa DPS-om.

Dobrosavljević je rekao da su Srbi posle litija svakako popravili svoj status.

On je rekoa da kada vreme malo bude protekleo i kad ase budu malo smirile strasti moguće je da će doći do jedne vrste razuma.

- Postoji mogućnost i da to ne bude tako i da se stvari razreše na neki drugi način, al ito vodi ka jednoj još kompleksnijoj situaciji. To bi značilo da vlast u Budvi mora da se satavi od jedne heterogene koalicije sa više borja malih učesnika sa malom većinom što ne garantuje stabilnost i sigurnost vlade u dužem vrmenskom periodu - kaže Dobrosavljević.

Autor: D. S.