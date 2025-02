Marinković za Pink o glasanju za rezoluciju Kijeva i Evrope: Siguran sam da to neće našoj diplomatiji naneti štetu, Vučić je to preuzeo na sebe (VIDEO)

Misija Srbije pri Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija podržala je rezoluciju Kijeva i Evrope, iako je stav naše države da bude neutralna.

Predsednik države Aleksandar Vučić je konstatovao da je došlo do greške i preuzeo teret na sebe, a sagovornici Pinka smatraju da to našoj diplomatiji ipak neće naneti štetu.

Predsednik Kongresa srpsko-američkog prijateljstva Vladimir Marinković kaže da je nejasno šta se desilo imajući u vidu da je stav Srbije da bude neutralna.

- To je bilo i logično da će naša misija pri UN glasati. Nije stiglo razjašnjenje, danas ćemo biti upoznati sa tim šta se dogodilo. Predsednik je prokomentarisao da je došlo do greške - naveo je Marinković,

Sve zemlje koje su sada u najboljim mogućim odnosima sa američkom novom adiministracijom i Trampom, bili su uzdržani kod rezolucije koju je predložila Ukrajina. Predsednik uvek preuzme najveći teret na sebe. Siguran sam da to neće našoj diplomatiji naneti štetu, ali ne bi trebalo da dolazimo u takve situacije.

Direktor Borbe Andrija Jorgić se saglasio da je trebalo ostati neutralan.

- Međutim, nije to tako strašno, ali je Vučić kao ozbiljan državnik uzeo odgovornost na sebe i pokušao da to popravi i milim da to neće imati nikakve posledice - istakao je Jorgić.

On je dodao, da se na glasanju obično zauzme stav matične države.

- Ne očekujem da će ovo imati posledice po Srbiju - podvukao je Jorgić.

Autor: Snežana Milovanov