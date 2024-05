Izborna lista "Aleksandar Vučić - Beograd sutra“ održala je predizborni skup u Hali sportova "Ranko Žeravica" na Novom Beogradu.

18.42 - Vučić: Uspeli smo da pokažemo zube onima koji su hteli da nam sruše zemlju

Vučić je pre početka obraćanja na pozornicu dočekan gromoglasnim aplauzom i skandiranjem. Predsednik Srbije im se zahvalio na veličanstvenom dočeku.

- Hvala gradonačelniku Jankoviću što je večeras sa nama. Večeras su sa nama dvojica ljudi u crnini, koji su izgubili svoju decu u onim užasnim napadima u Duboni i Orašju pre više od godinu dana. Sa nama je Miša Todorović, izgubio je sina Dalibora, Saša Panić, zlikovac mu je ubio sina i ćerku, Milana i Kristinu. Nadam se da će Saša imati dece u budućnosti. Njihovim porodicama, suprugama, želim sve najbolje, da izdrže sve. A njih dvojica su ovde, jedan je mali i nevažan razlog, to je kada se u to vreme najteža tragedija dogodila, neki od nas su makar malo bili ljudi, neki drugi nisu bili ni malo - naveo je Vučić i dodao:

Izgubili su decu, ne postoji ništa vrednije što neko može da izgubi, a želeli su večeras da budu sa nama zbog države koju ne žele da izgube i neće nikome da je daju i beskrajno im hvala što su večeras ovde - rekao je Vučič i aplaudirao Miši i Saši.

On je istakao da nije važno koliko puta neko može da padne, važno je da se svaki put podignemo i nastavimo da se borimo.

- Lako je kritikovati. Lako je reći "ne sviđa mi se ovaj most, nije mi dovoljno širok novi auto-put, zašto samo 200 na sat pruga, moglo je i 300, avion je mogao biti veći", samo nikad nisu rekli ti koji nas kritikuju šta je to što su oni uradili.

Podsetio je da smo pre samo 12 godina imali smo 550.000 ljudi manje zaposleno nego danas. Ljudi, promenili ste našu zemlju.

- Znam koliko je važno da na izbore izađete. Izbori nisu završeni pre izbora, svim trikovima su se služili, više novca su im dali nego bilo kad u prošlosti. Mnogo novca je uloženo da bi ova zemlja bila srušena. A naše je da im kažemo "ne damo svoju otadžbinu" - naglasio je predsednik Srbije i dodao:

Ponosan sam na svakog građanina Srbije. Rođen sam u Beogradu, oca Srbina i majke Srpkinje. Ponosan sam na svakog Bošnjaka i Bošnjakinju, Roma i Romkinju, Rumuna i Rumunku, Mađara i Mađaricu. Svakog građanina koji se bori za svoju zemlju.

- Ponosan sam na sve što smo uradili u Nišu, Novom Sadu, Beogradu. Novi Sad ima 3 mosta, a oni koji bi da nas pobede su sprečavali gradnju tih mostova. Obećavali su da će da završe metro 2011. godine. Sve što neko uradi oni su protiv toga, i lako je biti protiv toga, a nama je potrebno da budemo za Srbiju, da do 2027. dodatno promenimo lice zemlje, da podignemo prosečnu platu do 1.400 evra, 650 evra penziju za svakog našeg penzionera koji zaslužuje da živi bolje. To je naš cilj, čeka nas težak i naporan rad.

18.34 - Šapić: Nekada uz sve kapitalne stvari zaboravimo na ljude

Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Beograd sutra" Aleksandar Šapić istakao je na početku obraćanja šta je sve urađeno proteklih godina u Beogradu i što je učinilo Beograd gradom u kojem danas gradonačelnik Ljubljane može da govori kako govori, i kojem se turisti koji dođu danas dive.

- Mislim da nekada uz sve kapitalne i infrastrukturne stvari zaboravimo na ljude. Trudio sam se da puno pažnje posvetim brizi o ljudima. Trudili smo se da pomognemo svakome, kada i gde možemo.

- Kada neki kažu da nešto žele ili ne žele, nije dovoljno to samo reći, neophodno je da umete i znate, da budete spremni da se za ljude žrtvujete. Da se nađemo jedni drugima i pomognemo, to je ono što je predsednik Vučić govorio. Nije dovoljno da stavite bedž i kažete "ja sam Beograd". Ne možete da podržavate one koji dele Beograđane, one koji žive u krugu dvojke i one koji žive na obodima našeg grada, to su sve naši Beograđani. Morate da volite sve Beograđane - naglasio je Šapić.

- Time ću da završim, mislim da Beograd treba da ima srpskog gradonačelnika i srpsku gradsku upravu, jer kad god smo to imali, bili smo dobri svima, braći Bošnjacima, Slovacima, Mađarima, Hrvatima i svima onima koji su živeli u našoj zemlji i dolazili u Beograd - rekao je i pozvao sve da glasaju za listu "Aleksandar Vučić - Beograd sutra".

- Nastavićemo da radimo, da dovodimo strane investicije, da nam zemlja napreduje i raste. Sve ste čuli protiv čega su, protiv svega su, samo nijednog trenutka niste čuli za šta su, jer ni ne planiraju da nešto izgrade i urade za svoj grad, zemlju i svoj narod. Jedino da se dočepaju vlasti i kažu "mrzimo Vučića". Nemam s tim problem, ali imam s tim što nemate plan za svoju zemlju i svoj narod - rekao je Vučić, dok je publika skandirala, aplaudirala i uzvikivala njegovo ime.

- Ono što je važno, kada se završe izbori, nema trijumfalizma i velikog slavlja. Od tog trenutka morate da pokažete veću brigu o ljudima. Počnite da razgovarate s ljudima. Pružite pažnju normalnim običnim ljudima, koji su vas doveli na vlast, pokažite da hoćete da ih slušate, to tražim od vas.

- Teško vreme je pred celim svetom. Sve je manje racionalnih i odgovornih ljudi. Kao da je ceo svet poludeo, svi maštaju o sukobima, a ja maštam o miru, da sačuvamo našu decu, ćerke, bake, nemamo dece za bacanje.

18.24 - Dačića: Samo ako smo politički stabilni i jedinstveni možemo uspešno da odgovorimo svim neprijateljima Srbije

Ljubljana nikad neće biti lepa kao Beograd, istakao je Ivica Dačić na početku obraćanja, šaljivo se osvrnuvši na obraćanje Zorana Jankovića, gradonačelnika Ljubljane.

- Braćo i sestre, a moram da kažem i ono naše, drugarice i drugovi, ja sam u ovu halu prvi put ušao 1985. godine. Istina, gledajući klub čije ime ne smem da spomenem sad ovde, da se predsednik ne bi ljutio, u svakom slučaju ovo je bila najlepša hala za košarku u ono vreme, a i sada, sa najboljom atmosferom. Ovde je atmosfera zajedništva, koja pokazuje jedinstvo srpskog naroda i snagu. Pokazuje da kad god je Srbiji teško, da bismo bili uspešni moramo da budemo zajedno i jedinstveni.

- Važno je da mi ovde u Srbiji shvatimo da samo ako smo politički stabilni i jedinstveni možemo uspešno da odgovorimo svim neprijateljima Srbije. Zato smo zajedno, jer mislimo zajednički o svim državnim i nacionalnim pitanjima. O KiM mislimo da je sastavni deo Srbije, bez obzira čije okupacione snage se tamo trenutno nalaze - rekao je Dačić na šta je publika odgovorila skandiranjem i gromoglasnim aplauzom.

- Srce Srbije je i Kosovo i Metohija i Republika Srpska, zato branimo RS. Zato se i predsednik Vučić nalazio na čelu tima koji se herojski borio nametanju kolektivnog žiga srpskom narodu da je genocidan. Mi takvu osudu ne prihvatamo. U tome se razlikujemo od onih drugih.

- Oni otvoreno govore da je U Srebrenici bio genocid, pozivaju da uđemo u NATO i uvedemo sankcije Rusiji i Kini. Oni sve što rade predstavlja anti-srpsku politiku - rekao je Dačić govoreći o opoziciji.

- Zato moramo sve njih da pobedimo zajedno - dodao je.

18.12 - Milice Đurđević Stamenkovski: Borba je bila naša dužnost

- Obraćam se u ime srpske stranke Zavetnici koja pripada čvrstom sastavu svih državotvornih snaga koje se bore za Srbiju. Okupili su se svi oni koji znaju da nema države bez slobode i da nema slobode bez države. A nama, Srbima, pokušavaju da oduzmu i jedno i drugo. Prekoputa nas našle su se moćne sile. U nasrtajima na našu zemlju nisu štedele ni sredstva ni uticaj. A mi smo znali da viševekovna borba, ovde gde su naše kuće i porodica, da ovde ostanemo na svome. Borba je bila naša dužnost i u toj borbi Srbija je koračala uzdignute glave. Pred nama je odgovornost da zemlju sačuvamo, državu štitimo i o narodu brinemo - rekla je.

- Nisu uspeli da izoluju Srbiju. Srbija je postala lider slobodarskog sveta, lekcija iz patriotizma, suverenizma i odgovorne politike.

- Jedino što umeju da ponude građanima Srbije je kako rušiti Aleksandra Vučića, državu, instituciju, a svi znamo da je mostove mnogo lakše rušiti nego graditi.

- Zato smo jedinstveni i složni danas, i odlučni i zato je iza nas većinska, pristojna Srbija, a šta su oni uradili? Podelili su se u svojoj oholosti. Ovaj savez svih državotvornih snaga trajaće dok bude trajala naša borba za Srbiju, a ona će trajati večno.

- Zajedno smo mi ovde da branimo i Kosovo i Metohiju, nasuprot nas su oni koji kažu "treba li vam i Vojvodina". Umesto kritike biramo da pomognemo svojoj državi. Porodica je polazna stanica svakog čoveka, temelj svakog društva. Hvala predsedniče što ste uvek i u svakoj prilici pokazivali brigu za potomstvo. Realizovaćemo inicijativu za podizanje iznosa za podršku porodici, 500.000 dinara za prvo dete i 600.000 za drugo. To je Srbija koja brine o svom narodu.

- Znamo da ništa nije preče od naše dece i važnije od života. Hoćemo da nas ima, da zemlju ispunimo dečijim osmesima.

- Spremni smo da branimo beogradsku tvrđaju od svih onih koji žele da nas vrate unazad i zato vas pozivam da svi pod jednom zastavom izađete na glasanje i glasate za listu "Aleksandar Vučić - Beograd sutra". Za Beograd sutra, za Srbiju sutra, do pobede - poručila je Milica Đurđević Stamenkovski.

- Jedino što umeju da ponude građanima Srbije je kako rušiti Aleksandra Vučića, državu, instituciju, a svi znamo da je mostove mnogo lakše rušiti nego graditi.

- Zato smo jedinstveni i složni danas, i odlučni i zato je iza nas većinska, pristojna Srbija, a šta su oni uradili? Podelili su se u svojoj oholosti. Ovaj savez svih državotvornih snaga trajaće dok bude trajala naša borba za Srbiju, a ona će trajati večno.

- Zajedno smo mi ovde da branimo i Kosovo i Metohiju, nasuprot nas su oni koji kažu "treba li vam i Vojvodina". Umesto kritike biramo da pomognemo svojoj državi. Porodica je polazna stanica svakog čoveka, temelj svakog društva. Hvala predsedniče što ste uvek i u svakoj prilici pokazivali brigu za potomstvo. Realizovaćemo inicijativu za podizanje iznosa za podršku porodici, 500.000 dinara za prvo dete i 600.000 za drugo. To je Srbija koja brine o svom narodu.

- Znamo da ništa nije preče od naše dece i važnije od života. Hoćemo da nas ima, da zemlju ispunimo dečijim osmesima.

- Spremni smo da branimo beogradsku tvrđaju od svih onih koji žele da nas vrate unazad i zato vas pozivam da svi pod jednom zastavom izađete na glasanje i glasate za listu "Aleksandar Vučić - Beograd sutra". Za Beograd sutra, za Srbiju sutra, do pobede - poručila je Milica Đurđević Stamenkovski.

18.08 - Obraćanje Zorana Jankovića, gradonačelnika Ljubljane

Danas sam sa ponosom ovde u Beogradu. Bio sam u Kragujevcu, bila je izuzetna pobeda, a u nedelju ću tu pobedu s vama proslaviti. Sretno u nedelju, rekao je na početku gradonačelnik Ljubljane, Zoran Janković.

- Beograd i Ljubljana su pobratimi gradovi, na to sam posebno ponosan. Rođen sam tu u jednom selu na 60 kilometara od Beograda i tu sam živeo 12 godina. Posebno sam ponosan što Beograd dobija Expo. Kako jedan grad Beograd pobeđuje gradove iz Amerike, Azije... U sledećem mandatu samo želim da gradonačelnik Beograda bude u dobrom odnosu sa predsednikom države i Vladom.

- Expo u Beogradu će biti najbolji, garantujem, zato što znate da radite i imate srce koje drugi nemaju - naglasio je Janković.

18.05 - Vučić dočekan gromoglasnim aplauzom

Aleksandar Vučić stigao je u Halu sportova "Ranko Žeravica" na Novom Beogradu, gde je dočekan gromoglasnim aplauzom.

17.30 - Hala prepuna, svi došli da podrže Vučića

Hala sportova "Ranko Žeravica prepuna je pola sata pre početka skupa.

Pred početak skupa, salom se ori "Aco Srbine", "Srbija, Srbija".

17.00 - Predstavnici SNS i koalicioni partneri stižu u halu

U halu pristižu predstavnici SNS i koalicioni partneri, kao i brojni gosti.

Hala je popunjena sat vremena pred početak skupa, a razvijen je veliki transparent na kome je napisana moćna poruka:

- I kad je protiv nas pola sveta, znamo da je naša zemlja sveta.

Autor: