Gordana Uzelac, neprikosnovena novinarka i voditeljka, u svom podkastu pod nazivom "Bez ljutnje, MOLIM, sa Gordanom Uzelac" ugostita je Vladimira Orlića, narodnog poslanik Srpske napredne stranke.

Jedna od tema o kojoje Orlić govorio za podkast "Bez ljutnje, MOLIM, sa Gordanom Uzelac" jete i opozicija, njeno delovanje, ali i ponašanje u parlamenu, na čijem je čelu bio tokom prethodnog saziva.

Orlić je govoreći o vremenu kada je bio odbornik u Skupštini grada Beograda, istakao da na osnovu toga kako se ljudi ponašaju i kakav odnos imaju prema mestu na kom se nalaze da zaključite kako vide život i kako se postavljaju prema ljudima i politici.

- To je bilo 2016. godine i više to niko ni ne pamti. Odbornik je tada bio Dragan Đilas, to ne zna niko. Godinama nije ulazio na sednicu, nije se pojavljivao - naveo je Orlić i dodao da se taj obrazac ponavlja.

Onda zaključite da postoje neki ljudi koji su zapravo samo sebi uvretli u glavu da su oni mera i pokazatelj svega, pa dođu i kažu - aj da glasate za mene, a onda ljudima vrati to poverenje tako što se ne pojavljuje četiri godine uopšte i niko nema pojma da je on odbornik, pa dođe u aprilu 2018. godine i kaže - sad ću da pokažem svima...Najavljivali su čuda. Mi smo se smejali, jer je i tada mogao da se pojavi kao odbornik. A šta da radi? Kad izađe za govornicu dobiće odgovore posle koji može samo da zaključi da mu je bolje da nije ni ulazio.

Onda, kako je naglasio, sledi milion i jedan izgovor za to što su toliko "uspešni".

Prvo kriv je Vučić jer im neda da pobede, on pobeđuje svuda, čak je dao da izborna lista nosi njegovo ime, a nema veze što su oni radili isto, ali im ništa nije značilo i nije pomoglo, nema veze što su to radili i dok su bili na vlasti. Samo je problem Vučić i samo njemu to treba zabraniti. Tu nije kraj njihovih problema - ne damo im da zablistaju. Kada odu u neki televizijski duel, očekuju da kad tamo dođe neko od predstavnika SNS da će da izigrava deo dekoracije. Mi nećemo da slušamo kako pričaju gluposti, izmišljaju, lažu, pričaju gluposti i pokušavaju one kojima nisu ni do kolena da predstave kao najgore na svetu. Za to će uvek da dobiju odgovor. Kada dobiju odgovor vidite da nisu baš u stanju da se sa tim snađu i onda kreće kuku lele.

Podestio je da su opoziciji ispunjene sve želje:

- Ostalo samo da im podelimo bajadere kad god traže i imaju sve uslove - rekao je Orlić.

Zaspao tokom sednice parlamenta?

Upitan o navodima da je zaspao na jednoj od skupštinskih sednica, dok je bio na čelu parlamenta, Orlić je rekao da je čitao i da mu je materijal držao u krilu, ali da mu ne smeta da opozicija misli šta hoće.

- Bilo je momenata koji se pamte. Jedan od njih je kada je Srđan Milivojević legao na pod. U trenutku sam se zbunio, vidim da je tu i traži reč, a onda ga nema. Ima stvari koje biste voleli da ne pamtite, pa i to valjenja po podu nije za ponos. Na kraju, to uvek bude lice onog ko to radi i ne može on, nikad ovu ubedljivu većinu na taj način da izjednači sa sobom - rekao je Orlić.

Podsetio je i na divljanje opozicije, vrištanje, skakanje po stolovima...

- To bi najbolje bilo da se nikada nije desilo. Iz toga vidite kakav je njihov odnos i prema mestu na kom se nalaze i prema državi i prema mestu na kojem se nalaze. Tražite nekome da vam ukaže poverenje, a onda skačete po klupama i duvate u vuvuzelu. Sve to može da se kazni, ali nekad ih treba pustiti da pokažu ko su i šta su - dodao je Orlić.

Prisetio se i jedne od najužasnijih scena:

- Poslanik se javio da govori o tome da hoće da podrži rebalans budžeta, a koji podrazumeva još značajanija sredstva za lečenje dece i govori kao otac bolesnog deteta, kao neko ko lično razume koliko to važno. Čovek govori nešto što je najličnije moguće i najpotresnije, a ovi iz opozicije mu prilaze i unose mu se ulice i puštaju mu muziku dok on priča o bolesnom detetu, mašu papirima ispred lica. Ne znam šta ste, ali ljudi niste kad to radite - napomenuo je Orlić.

On je iskreno rekao da mu je drago što nije omiljen među funkcionerima opozcije.

- Što su oni nezadovoljniji, to sam ja zadovoljniji - zaključio je Orlić i podvukao da je opozicija sama sebi najveći problem.

Podkast "BEZ LJUTNJE, MOLIM SA GORDANOM UZELAC" realizuju autorka Gordana Uzelac i glavni i odgovorni urednik podkasta Nemanja Pajić.

