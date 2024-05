Gordana Uzelac, neprikosnovena novinarka i voditeljka, u svom podkastu pod nazivom "Bez ljutnje, MOLIM" u petak će ugostiti Ivicu Dačića, ministra unutrašnjih poslova Srbije i predsednika SPS-a.

Ivica Dačić u podkastu "Bez ljutnje, MOLIM" otkrio je čime bi se bavio da nije političar, ali je i otkrio zašto je emocija važna u poslu kojim se bavi.

On je iskreno govorio o porodičnim vrednostima, supruzi i deci. Mogli smo da čujemo kako peva, a njegov moto je 'Ko peva zlo ne misli'.

Dačić je otkrio detalje iz privatnog života koje do sada niste imali prilike da čujete.

Ministar Ivica Dačić rođen je u Prizrenu. Završio je Gimnaziju „Stevan Sremac” u Nišu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, sa prosečnom ocenom 10.

Od 1992. godine je bio narodni poslanik u Saveznoj skupštini SRJ, a od 2004. godine i u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Bio je ministar za informisanje u prelaznoj Vladi Srbije 2000. godine. Predsednik je Socijalističke partije Srbije od 2006. godine.

Bio je prvi potpredsednik Vlade - zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova od jula 2008. do jula 2012. godine. Obavljao je funkciju predsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova od jula 2012. do aprila 2014. godine. Od aprila 2014. godine do oktobra 2020. godine bio je prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova. Od oktobra 2020. do avgusta 2022. godine obavljao je dužnost predsednika Narodne skupštine Republike Srbije.

Od oktobra 2022. godine do maja 2024. godine obavljao je funkciju prvog potpredsednika Vlade zaduženog za spoljnu politiku i bezbednost i ministra spoljnih poslova.

Poseduje višedecenijsko iskustvo i rezultate ostvarene u učešću i rukovođenju u različitim organima izvršne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji. Tokom 2015. godine predsedavao je OEBS-u.

Dačić je dobitnik brojnih priznanja i nagrada. Ministar je oženjen Sanjom, a otac je Luke i Andree.

Podkast "BEZ LJUTNJE, MOLIM SA GORDANOM UZELAC" realizuju autorka Gordana Uzelac i glavni i odgovorni urednik podkasta Nemanja Pajić.

NE PROPUSTITE! U petak od 20 sati na Youtube kanalu Pink.rs!

Autor: Pink.rs