Brnabić: Od danas krećemo da radimo na formiranju svih struktura lokalnih vlasti

Predsednica Narodne skupštine i poverenica SNS za Beograd Ana Brnabić izjavila je da od danas počinje da se radi na formiranju svih struktura lokalnih vlasti i ispunjavanju onoga što je obećano građanima i zacrtano tokom predizborne kampanje.

Govoreći o lokalnim izborima održanim juče u Srbiji i rezultatu koji je ostvario SNS, Brnabić je iskazala zahvalnost svim građanima na tome što su pokazali odgovornost i što su, kako je navela, jasnije nego ikada do sada rekli da žele da Srbija nastavi da radi i da nastavi da se razvija.

- Hvala narodu, hvala građanima, hvala svim ljudima koji su izašli i glasali. Mislim da se nikada više u istoriji neće ovako ponoviti da imate u Beogradu 53 odsto, u Novom Sadu 53 odsto, u Nišu mislim 48 odsto i više. To su nezabeležene stvari, to je stvarno velika odgovornost za nas.Od danas krećemo da radimo na formiranju svih struktura lokalnih vlasti i na ispunjavanju dalje svega onoga što je obećano i zacrtano - rekla je Brnabić gostujući na TV Hepi.

Dodala je da nije trijumf pobeda na izborima, nego da se uradi ono što je obećano građanima, da se pristupi odgovorno i da se "zasuku rukavi".

- Posebno kad pričamo o lokalnim izborima, odnosno predsednicima opština, gradonačelnicima, opet da čuju ono što je tokom kampanje Aleksandar Vučić govorio: "Razgovarajte sa ljudima, javite se na telefon, imajte otvorena vrata, pričajte sa ljudima, primite ljude, oni su vam dali mandat, oni su vam dali poverenje, razgovarajte sa ljudima". To je za mene sada osnovna poruka, nema trijumfalizma. Od danas krećemo da radimo na formiranju svih struktura lokalnih vlasti i na ispunjavanju dalje svega onoga što je obećano i zacrtano - rekla je ona.

Incidenti pokazatelj frustracije opozicije

Brnabić je navela da osuđuje incidente koji su se dogodili u Novom Sadu i Beogradu tokom izbornog dana navodeći da je to pokazatelj ogromne frustracije opozicije.

- Mislim da je to odraz dve stvari. Prvo, ogromne njihove frustracije, zato što je sve bilo mirno do nekih 11.00 časova, ja sam bila čitav dan u gradskom odboru Srpske napredne stranke u Beogradu, bilo je sve mirno do 11.00 časova, dok je izlaznost bila veća nego što je bila u decembru i onda su oni smatrali da sve ide kako treba. Kako su videli da je izlaznost pala i što je dramatičnije padala u odnosu na decembarske izbore, to je u stvari ta tenzija rasla i pokazatelj je ogromne frustracije sa njihove strane - rekla je ona.

Navela je da je za nju porazno i da više zabrinjava to što je opozicija pokazala, kako je rekla, manjak demokratskog kapaciteta, a to će biti problem, jer treba da se nastavi dijalog.

- Mi treba sad da se fokusiramo opet na primenu svih tih ODIHR preporuka za sledeće parlamentarne izbore, koje će biti za tri i po godine, kad im je vreme - rekla je ona.