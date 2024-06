ŠEŠELJ RAZOTKRIO SAVU MANOJLOVIĆA: On je proteže AMERIKANACA, finansiran iz Rokfelerofe fondacije! NAPAO JE PAREZANOVIĆA, ALI JEDNU STVAR NIJE ZNAO!

Šešelj je istakao da je Manojlović, poput Dragana Đilasa povukao niz neracionalnih poteza tokom, ali i nakon predizborne kampanje.

Predsednik Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj prokomentarisao je večeras za TV Hepi brutalne napade Sava Manojlovića na Marka Parezanovića, kao i povezanost lidera takozvanog pokreta "Kreni promeni" sa Amerikancima.

- Kada je Đilasu stavljeno do znanja da su ga Amerikanci i Englezi otpisali, on je poludeo. Ni jedan racionalan potez nije povukao, on je mislio da svojim neracionalnim potezima može da popravi situaciju. Ne može, on je otpisan - rekao je Šešelj, a onda dodao da iste neracionalne poteze vuče Savo Manojlović.

Kako je naveo, Savo Manojlović je proteže Amerikanaca bio u predizbornoj kampanji.

- Radio je za BIA, i na vezi ga je držao Marko Parezanović, on je zamenik šefa BIA. I Sava Manojlović je služio za razbijanje prozapadne opozicije i to je uspešno radio. U jednom momentu su ga ščepali Amerikanci, i tada počinje da dobija pare od Rokfelerove fondacije, i još uvek dobija... Dobija i od nekih drugi... I onda on počinje da napada Marka Parezanovića, ali ima stvar koju on ne zna... Svaki kontakt koji ima sa svojim doušnicima BIA kao ranije UDBA dokumentuje, i to se čuva, i onda retko ko može da se pobuni... Imaju ga u šakama, a on je tu napravio nešto - rekao je Šešelj.

Imali smo i ranije sličan slučaj. Goran Svilanović je godinama radio za UDBU, špiunirao zapadnu opoziciju... A kada su došli na vlast, on je postao ministar inostranih poslova. A onda je njegovog doušnika Gorana Petrovića postavio za šefa UDBE. To su posle mojih reči provavile i Dosmanilije... Prvo je sklonjen Svilanović, otišao je u neke nevladine organizacije, a ni Petrović se dugo nije zadržao - rekao je on, pa dodao da se isto desilo sa Savom Manojlovićem.

- On se sada peče na tihoj vatri, povlači neracionalne poteze... Neće on dugo ostati lider prozapadne opozicije, ubeđen sam da Amerikanci sada već traže novog - zaključio je Šešelj.

