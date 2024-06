NIŠTA BITNO SE NEĆE DESITI DO IZBORA U AMERICI! Petrović za Pink o daljem toku sukoba u Ukrajini - evo kako je ocenio poziciju Rusije (VIDEO)

Dragan Petrović iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu navodi da Rusija ima prednost ekonomsku, demografsku, ima društvenu i političku stabilnost.

- Ima gubitke, ali su ukrajinski ipak veći - dodao je Petrović i istakao da ovakav sistem ratovanja nije postojao ranije.

- Ne sme ni jedna strana da ima visoku koncentraciju trupa jer je laka meta za protivničke snage, posebno dronove. Napada se malim ujedima - objasnio je Petrović, koji smatra da se ništa bitno neće desiti do izbora u Americi.

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu nije saglasan sa Petrovićem.

- Ajmo redom da se zapitamo šta je i kako planirano. Od tri dana u Kijevu 800 dana rata, gubitak geopolitičke pozicije, a dodatno me zabrinjava jeste činjenica da od toga da Rusija napredije i pobeđuje, jer nema ko da ratuje, dolazimo do toga stižemo do taktičkog nuklearnog oružja - rekao je Obradović.

Kako je dodao, to je propagandna taktika zastrašivanja.

- U ove dve godine, Rusija je vrlo predvidljiva, oni sa jedne strane izvrću činjenice, pa ide red zastrašivanja, odbacivanja odgovornosti - naveo je Obradović i ocenio da Putin ne zna kako da se "izvuče iz situacije".

Emil Zoronjić, predsednik Upravnog odbora Omladinske mreže, kaže da je nuklearno oružje, oružje odvraćanja za svaku državu, pa i za Rusiju.

- Ono služi pre svega da se njime preti - rekao je Zoronjić, koji smatra da Rusija neće upotrebiti nuklearno oružje.

Autor: