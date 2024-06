'DO GLASANJA O REZOLUCIJI O SREBRENICI NIKO NIJE SHVATAO VUČIĆEVU SNAGU, KAO NI SNAGU SRBIJE' Vulin o Svesrpskom saboru: Predsednik je okupio sve Srbe u JEDNO, a sloga je jedini odgovor

Potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin je jutros govoreći za "Jutro sa dušom" kod voditeljke Jovane Jeremić istakao da u ovom trenutku postoji planiran i kontinuiran napad na Srbe gde god oni živeli.

- Imate Šmita koji pokušava da oduzme Republiku Srpsku, imamo situaciju u Crnoj Gori, probleme na Kosovu, gde Aljbin Kurti pokušava Srbima da oduzme imovinu, imamo Srebrenicu... Sve se dešava u istom trenutku. Da ne zaboravimo ni Hrvatsku. Ne sme ni da se glasa za Vladu, a naš jedini odgovor je sloga. Pokazaćemo da ne može da se deli kako je njima zgodno, da nas dave u mraku... Da se Srbija pravi da ne vidi... Vidimo sve šta na, se dešava. Vučić je predsednik svih Srba, okupio nas je sve, i dao jedini odgovor. Da Srbi budu jedno jer nemamo veće prijatelje jedni od drugih - naveo je Vulin.

Ja na prvom mestu vidim političke pritiske na sve što Vučić radi. Smeta im što smo postali jedinstven politički narod, naveo je Vulin govoreći o opoziciji.

- Pokazujemo da smo jedistveni, da imamo jedan glas kada su u pitanju teme opstanka. Svesrpski sabor je odgovor kako da opstanemo. Znate, zapad ima jedinstvenu politiku kada je Srbija u pitanju, mi smo na Balkanu remetilački faktor. Imaju jedan plan, a to je da Srbi prestanu da budu faktor - priča Vulin.

Sabor je naš odgovor, radio sam na planu organizacije, i to će biti istorijski skup, dodao je potom potpredsednik Vlade.

- To je nešto, kada prođu političke strasti,kada se istoričari budu time bavili, videćemo koliko se promenilo shvatanje nas samih - rekao je Vulin.

Kako je istakao, pritisci za Srbiju su sada slični kao 1999. godine, možda čak i gori.

- Imamo predsednika koji je pojačao položaj Srbije u međunarodnoj zajednici. Od Karađorđa do Vučića nam traže 3 suštinske stvari. Da se Srbi ne smeju ujediniti, da Kosovo ne bude naše i da budemo u sukobu sa Rusijom. To se ništa nije promenilo. Do Rezolucije u Srebrenici niko nije razumeo ni Vučićevu snagu, ni snagu Srbije. I onda su videli rezultate glasanja, i sada im je jasno da smo jaki i da smo remetilački faktor - naveo je Vulin.

Svi mi pod sankcijama, napadima... Mi smo primer kako će prići svako kos e usudi da se ne složi ili suprotstavi volji najvećih sila, dodao je.

- Milošević je primer šta će se desiti onom ko se bude borio za slobodu svoje zemlje - kaže Vulin.

Naš jedini odgovor je srpsko jedinstvo, i zato nas toliko svađaju, navodi Vulin.

