'SUTRA JE ISTORIJSKI DAN' Brnabić u Nacionalnom dnevniku poslala MOĆNU poruku pred Svesrpski sabor: SRBI SMO I SA JEDNE I SA DRUGE STRANE DRINE!

Pored Ane Brnabić, gost Nacionalnog dnevnika bio je i Nenad Stevandić, predsednik Skupštine Republike Srpske.

Ranije danas, premijer Miloš Vučević i predsednica Skupštine Ana Brnabić dočekali su predsednika Vlade RS Radovana Viškovića, srpskog člana Predsedništva Bosne i Hercegovine Željku Cvijanović i predsednika skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića.

Zvaničnicima iz RS, koji dolaze povodom Svesrpskog sabora koji će biti održan sutra u Beogradu, priređen je doček uz so i pogaču koje su nosili mladi u srpskoj narodnoj nošnji, a vijorila se i srpska zastava. Sutrašnji sabor okupiće veliki broj ljudi iz Srbije i RS, a kako je planirano, pored celodnevnog raznovrsnog programa biće održana i zajednička sednica dve vlade, kao i sastanci zvaničnika Srbije i RS.

Brnabić ističe da je sutra istorijski dan za naš narod.

- Mi smo zaduženi za sve ono što se tiče parlamentarne saradnje. Sutra je istorijski dan i veliko mi je zadovoljstvo da vidim da su se na molbu predsednika Vučića i svi ministri aktivirali. Sutra nas čeka jedan lep dan svakako -rekla je Brnabić.

Nenad Stevandić je rekoa da njega administrativne linije više ne zabrinjavaju.

- Sreli smo se na mostu koji spaja obale i narod. Granica više ne postoji jer su one administrativne, a mi smo jedan narod. Ovo će ispisati stranice istorije. Ulazimo u formalizaciju srpskog jedinstva. Biće mnogo sporazuma. Ponosni smo na parlamentarni forum koji će biti dva puta godišnje. To je nadgradnja naših odnosa. Srećan sam što to prolazi u miru, uprkos ratu koji se odvija u svetu. Propagiramo mir i saradnju i to je najbolji način da se piše istorija, koja je na Balkanu znala da se piše na mnogo ružniji način.

Stevandić je dodao da ovo nije jedinstvo koje će trajati samo jedan dan, već da imaju mnoštvo isplaniranih projekata za budućnost.

Brnabić je dodala da se raduje sutrašnjem danu i dodaje koliko je značajno da se pokaže sloga.

- Sutra će biti dan zajedništva, sloge i dan kada smo svi zajedno oko neke stvari koja nas spaja.

Stevandić dodaje da je Srbija postala jedan lider u mnogim sferama.

- Pored Putina i predsednika Kine, sada imamo i Aleksandra Vučića koji se suprotstavio i jednoj Nemačkoj. Znam koliko su se i Ana i Vučić borili. Ovo potpisivanje sporazuma ne dolazi ka daje država slaba, i to je dokaz koliko je Srbija ojačala. Ne smem da zaboravim - ne postoji grad u Republici Srpskoj koji ima vrtić, školu, bilo šta što nije pomogla Srbija.

Brnabić dodaje da ovaj sabor nije odgovor na rezoluciju o takozvanom genocidu u Srebrenici.

- Nikako Svesrpski sabor ne bih povezivala sa tom sramnom rezolucijom o Srebrenici. Predsednik Vučić je sa predsednikom Dodikom pričao o ovom saboru mnogo pre nego što smo mi znali da se ta rezolucija priprema. Ovaj sabor je kulminacija jednog dugačkog procesa. Ovaj sabor nikako ne može da krši Dejtonski sporazum i kulminacija je nečega što je započeo predsednik Aleksandar Vučić još kada je došao na mesto premijera. Sećam se kada je Vučić bio premijer 2014. kada je krenulo da se radi na jačanju veza sa Republikom Srpskom. Verujem da će biti dušebrižnika koji će reći da to nije u skladu sa Dejtonskim sporazumom, a jeste. Setite se u vreme poplava kako je Srbija pomagala Republici Srpskoj. Srbi smo i sa jedne i sa druge strane Drine. Uložili smo oko 107 miliona evra u projekte u Republici Srpskoj, tako da ovaj Sabor dolazi 10 godina nakon što je predsednik započeo izgradnju ovakvih odnosa. Danas to svi vide

Stevandić je otkrio koliko ljudi očekuje da poseti sutra ovaj sabor samo iz Republike Srpske.

- Dolazi nekoliko hiljada sigurno. Dosta sporazume je potpisano i veliko smo posao pokrenuli.

Ana Brnabić je na kraju pozvala sve da dođu na Trg Republike i obećala veličanstven prizor i dodala da je ovo jedna proslava veličanstva i sloge.

- Ovo je jedan dan zajedništva koji sutra pokrećemo, a nastavljamo u budućnosti.

Zvaničnici iz Republike Srpske prisustvovaće zajedno sa zvaničnicima iz Crne Gore i Severne Makedonije na Svesrpskom saboru koji se održava sutra u Beogradu, a tokom koje će pored celodnevnog raznovrsnog programa biti održana i zajednička sednica dve vlade, kao i sastanci zvaničnika Srbije i Republike Srpske.