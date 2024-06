'NATO INTERVENCIJA JE BILA ISPRAVNA STVAR' Toni Bler na Kosovu povodom 25 godina od bombardovanja, dobija i svoj SPOMENIK!

Nekadašnji premijer Velike Britanije Toni Bler istakao je da je "NATO intervencija pre 25 godina bila ispravna stvar“ i da "stoji uz građane Kosova“.

- To što sam ovde budi duboke emocije. Čestitam narodu Kosova na hrabrosti i nepokolebljivoj rešenosti da to iskoristi za oslobođenje zemlje. Tada sam bio ubeđen da je to ispravna stvar, a danas sa uverenjem stojim uz narod Kosova - rekao je Bler na zajedničkoj konferenciji sa predsednicom Kosova Vjosom Osmani.

Bler je dodao da očekuje da će Kosovo u budućnosti postati deo Evropske unije.

- Ovde se dešava mnogo pozitivnih stvari koje su dobre za ceo svet. Jedva čekam dan kada će Kosovo zauzeti svoje mesto u evropskoj porodici. Uskoro ću se obratiti poslanicima Skupštine, ali još jednom želim da izrazim solidarnost sa narodom Kosova -rekao je Bler.

Predsednica Kosova Vjosa Osmani izrazila je zahvalnost bivšem premijeru Ujedinjenog Kraljevstva Toniju Bleru.

- Demokratski svet će jednom pamtiti rečenicu ‘ovo je prava stvar’, 25 godina kasnije i svaki dan od tog dana, zahvaljujemo vam što ste uprkos izazovima vodili kompas istorije. Devedesetih godina vaša premijerska uloga je bila odlučujuća, pa kao što ste bili heroj naroda, demokratije, danas ste i heroj mira za pravu odluku tog vremena. Spasili ste nas od istrebljenja. Rekli ste da je intervencija na Kosovu bila borba između dobra i zla. Vaše nasleđe na Kosovu je nasleđe nade, slobode i partnerstva - rekla je Osmani.

Ble će se posle konferencije obratiti kosovskim poslanicima u parlamentu. U Uroševcu će 12 juna, svečano biti otkrivena statua bivšeg premijera Velike Britanije.