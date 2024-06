ĐURIĆ O ZABRANI SRPSKE ROBE NA KIM: Još jedna mračna godišnjica

Zabranom za srpsku robu na Kosovu, etnonacionalistički režim Aljbin Kurtija dodatno je pogoršao već nepodnošljive uslove za život Srba na Kosovu i međunarodna zajednica bi trebalo hitno da stane na kraj takvom ekstremističkom ponašanju, poručio je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić.

Đurić je, povodom godinu dana od zabrane uvoza robe iz centralne Srbije na Kosovo, na društvenoj mreži "X" konstatovao:

"Još jedna mračna godišnjica danas".

Another grim anniversary today.



Exactly one year ago, on June 14, 2023, Kurti’s ethnonationalist regime – engrossed with resentment towards anything #Serbian – decided to add fuel to the fire by additionally exacerbating the already unbearable living conditions for #Serbs in… pic.twitter.com/o6Qex601sO