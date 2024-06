Pogledajte MINUT I PO zbog kojih ni jedan medij u BiH nije smeo da prenese intervju koji je predsednik Srbije dao intervju sarajevskom Avazu! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao je nedavno intervju za Dnevni Avaz. Iako je česta tema u sarajevskim medijima, ovog puta niko iz BiH nije smeo da prenese njegove reči.

Predsednik se naglasio da je kao i uvek, lako pobediti Srbiju na polju uvreda i laži, ali hajde da se malo takmičmo u ekonomiji i u boljem životu građana!

- Hajde da vam postavim pitanje jedno. Ja diktator, lud, sluga Putinov, kišobran snajperista, bolesnik, picousti, i ne znam ni šta sve... I nemam nikakav problem da sve to ponovim. Nema šta nisma čuo i video.

- A kako ja, odvratan, nikakav, glup, da vas podsetim 2014. postao premijer, prosečna plata u Srbiji 329 evra. Prosečna plata u BiH 372 evra. A kolika je prosečna plata sad kod vas u celoj BiH? 655 evra.

- Za isti mesec ovde u Srbiji 828 evra. Pa vas samo pitam kako se to promenilo za 10 godina?

- To su dve slike Srbije - prokomentarisao je novinar Avaza.

- To je nebo i zemlja. Mi smo zaostajali 15 posto u platama, a sada imamo 20 posto veće plate. Za samo 10 godina. A pri tome stopa javnog duga Srbije, koja je članica Evropstata, je ispod 50 posto. A u Evropi je 90 posto. Samo to hoću da vam kažem. A pri tome za sve to vreme smo izgradili više kilometara auto-puteva, još malo pa kao u Titovo vreme.

- I OK je da sam ja sve takav, nemam nikakav problem, samo kako vi tako pametni niste uspeli u međuvremenu da napravite sve to mnogo bolje - rekao je Vučić.

Autor: Aleksandra Aras