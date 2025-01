Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao je eksluzivni intervju za Aletihad u Beogradu gde je izrazio duboko divljenje rukovodstvu UAE, posebno njegovoj ulozi u promovisanju međunarodnog mira.

Istakao je da su Ujedinjeni Arapski Emirati dugo pravi i nepokolebljivi prijatelj Srbiji, pružajući ključnu podršku u kriznim vremenima, što je značajno doprinelo ekonomskom rastu i razvoju zemlje, ali i sve veći značaj saradnje Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata u oblikovanju prosperitetne budućnosti oba naroda.

Vrhunski primer ovog partnerstva je projekat Belgrade Vaterfront, koji je značajan razvoj koji je transformisao obrise grada i učvrstio vitalnu ulogu UAE u tekućem napretku Srbije, rekao je srpski lider.

- Sviđa nam se i volimo UAE i njihov narod. Divimo se, i ja se lično divim, Njegovom visočanstvu šeiku Mohamedu bin Zajedu Al Nahjanu... On je jedan od najpametnijih i najstrpljivijih i najistaknutijih lidera u celom svetu - rekao je predsednik tokom intervjua.

Predsednik Vučić je izrazio duboku zahvalnost na nepokolebljivoj podršci i mudrosti predsednika Njegovog Visočanstva šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana, posebno u kriznim vremenima.

Osvrćući se na njihovu blisku vezu, predsednik je rekao da se, kad god nije siguran u neku odluku, obraća Njegovom Visočanstvu šeiku Mohamedu bin Zajedu za savet.

Predsednik Srbije je pohvalio ulogu UAE u negovanju mira i zalaganju za stabilnost na globalnom nivou.

U nastavku prenosimo ceo intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića:

Gospodine predsedniče, kako gledate na sadašnje odnose Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata? U kojim oblastima vidite potencijal za rast i jačanje ovog partnerstva u narednim godinama?

- Pre svega, puno vam hvala što ste došli u Beograd, što ste ovde sa nama u glavnom gradu Srbije, a samo nekoliko stotina metara odavde je Beograd na vodi, jedan od naših zajedničkih vodećih projekata. Ujedinjeni Arapski Emirati se ovde u Srbiji smatraju pravim prijateljem, bratskom zemljom. Volimo i volimo UAE i njihov narod. Divimo se, i ja se lično divim Njegovom Visočanstvu šeiku Mohamedu bin Zajedu Al Nahjanu… On je jedan od najpametnijih i najstrpljivijih i najistaknutijih lidera širom sveta - rekao je Vučić.

Kako kaže, dve zemlje su pre skoro 13 godina uspostavile lepu saradnju, koja je zapravo donela značajne koristi za obe strane.

- Jedan od glavnih projekata je Belgrade Vaterfront, koji ne samo da je promenio lice Beograda, već je postao i vodeći projekat, orijentir za celu Srbiju. Istovremeno, moram da kažem da smo u naše odnose ulagali u različitim oblastima, od poljoprivredne i industrijske do vojno-tehničke saradnje i jačanja kulturnih veza. Sada očekujemo ogromnu podršku za Ekpo 2027 koja bi mogla doći od Ujedinjenih Arapskih Emirata njihovim učešćem na Ekpo-u. Njihovo znanje i stručnost biće preneti našim ljudima da pomognu u organizaciji događaja, na isti način na koji su UAE organizovali COP28 - rekao je.

Gospodine predsedniče, kako zamišljate Sveobuhvatni sporazum o ekonomskom partnerstvu, koji unapređuje trgovinske odnose i investicije između UAE i Srbije, posebno u ključnim oblastima kao što su poljoprivreda, energetika, infrastruktura i logistika?

- Već smo započeli saradnju u oblasti poljoprivrede. Možemo mnogo više i verujem da je ono što je nedostajalo u našoj saradnji, nešto što će se promeniti poslednjim sporazumom koji smo dogovorili, jeste nivo trgovinske razmene. Ovo je nešto na čemu treba da radimo. Saradnja obuhvata nekoliko oblasti, uključujući sektor odbrane i energetike, na primer - kaže predsednik.

Dodaje da, "govoreći o svim ostalim oblastima, posebno energetskom sektoru, i uz prisustvo Masdara ovde, nadamo se da će više kompanija iz UAE biti spremno u budućnosti da diversifikuju naše energetske resurse i investiraju u obnovljive izvore energije. Vidimo mnoge kompanije iz UAE kao moguće partnere. Daćemo sve od sebe da ojačamo sve naše veze i uložimo ogromno vreme i trud u izgradnju pravog partnerstva za budućnost".

Gospodine predsedniče, s obzirom na poziciju UAE kao najvećeg trgovinskog partnera Srbije u regionu Zalivskog saveta za saradnju, koje inicijative se sprovode u cilju daljeg jačanja ekonomske razmene i saradnje između naše dve zemlje?

- Ako mogu ovo da kažem, kad god nisam potpuno siguran šta da radim, zovem svog brata, Njegovo Visočanstvo šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana, i pitam ga za savet. Njegovo Visočanstvo je veoma mudra osoba. Nije lako naći mudre osobe, a još je teže naći i dobiti mudar savet koji se nekome daje besplatno. Čak i da ste hteli da platite za savet, ne biste mogli dobiti bolji savet od saveta od Njegovog Visočanstva. Ekonomska saradnja je jedna od ključnih oblasti saradnje Srbije i UAE i postoji nekoliko investicija u različitim oblastima, poput turizma, poljoprivrede i drugih. Dve zemlje će nastaviti da istražuju sve ekonomske mogućnosti za povećanje saradnje i dalji rast u budućnosti.

Gospodine predsedniče, s obzirom da kompanije iz Emirata ostvaruju značajna ulaganja u Srbiju, kako ocenjujete uticaj ovih stranih direktnih investicija UAE u različitim oblastima na razvoj i privredu Srbije danas?

- Srbija je trenutno druga najbrže rastuća privreda u Evropi. Morate imati u vidu da ova stopa rasta nije uporediva sa Indijom ili Kinom, ali 3,94%, nije loše ni za tu oblast. Kada je reč o Evropi, prosečna stopa rasta je 0,7%, u Srbiji je 3,9%, odnosno sledeće godine 4,3% kako prognoziraju MMF i Svetska banka. Ovo uopšte nisu loši rezultati. Mislim da je uticaj pre svega psihološki ali i ekonomski, jer ekonomija je pola psihologije. Kad god želim da pokažem ljudima nivo napretka koji smo postigli, to je, i uvek je bio, projekat Belgrade Vaterfront. To je vodeći projekat i biće proširen i proširen. Kada dođete u Beograd, vidite Emaar, kao što vidite u Dubaiju ili Abu Dabiju. Mi smo prijatelji i braća - rekao je.

Ističe da kada niko nije hteo Srbiji da pomogne, UAE su bile tu.

- Kada smo pre 10 godina bili suočeni sa strašnom finansijskom krizom, kada niko nije hteo da nam pomogne, kada sam morao da smanjim plate i penzije i sve ostalo, UAE su nam mnogo finansijski pomogli, dajući nam kredite pod veoma povlašćenim uslovima. Nikada to nećemo zaboraviti i UAE su to ponovili tokom COVID krize. Kada uzmete u obzir ukupni uticaj, on je ogroman i nadamo se da će biti još veći u budućnosti.

Gospodine predsedniče, kako planirate da iskoristite tehnološko partnerstvo između Srbije i UAE za pokretanje inovacija i digitalne transformacije u obe nacije, a šta kažete na saradnju u oblasti veštačke inteligencije?

- Razgovarali smo o tome nekoliko puta i Njegovo Visočanstvo je u tom pogledu osoba koja je okrenuta budućnosti i orijentisana ka budućnosti. Primetio sam koliko novca UAE ulažu u savremene tehnologije. Radimo relativno dobar posao, ali nikada nisam zadovoljan našim učinkom. Mi zaostajemo, naravno, za UAE i ovo je naš prozor prilike da saznamo više o tome, da implementiramo mnoge stvari koje su postale nova normala u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i da dovedemo te ljude i kompanije ovde da nam pomognu rešite ovo i sarađujte sa našim stručnjacima.

Koji su najvažniji sektori za koje verujete da će u narednim godinama ostvariti rast između UAE i Srbije?

- Biće u oblasti veštačke inteligencije, softvera, industrije, tehnologije, elektronske i svih drugih vrsta industrija vezanih za vojsku, poljoprivredu, industriju i automatizaciju. Ovo je budućnost i na to se moramo fokusirati. Kada radimo zajedno, mislim da zaista možemo mnogo.

Gledajući unapred, kakva je vaša vizija za budućnost odnosa između UAE i Srbije i koju prekretnicu se nadate da ćete postići?

- Imamo istinsko prijateljstvo između naših zemalja. Razvija se dugi niz godina, posebno u poslednjoj deceniji. Njegovo Visočanstvo je danas jedan od najistaknutijih i najvažnijih lidera na svetu. I mogu vam reći, verujem da će on uspešno doprineti miru u svetu. On je u stanju da razgovara sa svima, razume njihove stavove i da imamo tako dobrog prijatelja za nas je veoma važno. Uveravam vas da ćemo ojačati naše veze do nivoa da će mnogi ljudi u UAE razumeti zašto je dobro da UAE imaju dobre veze sa Srbijom. Istovremeno, mislim da svaki čovek u ovoj zemlji zna koliko je važno naše partnerstvo i naše prijateljstvo sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima.



Autor: Aleksandra Aras