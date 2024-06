Kosovska policija privela dva srpska mladića: Maltretirali su nas i prskali suzavcem jer smo pevali naše pesme (VIDEO)

U noći između petka i subote, sat vremena nakon ponoći, u centru Leposavića, privedena su dva maloletnika, zbog, kako su potvrdili, pevanja pesama na jednom rođendanu. Kosovska policija ih je, kažu, prskala suzavcem i primenjivala silu sve do policijske stanice.

Mladići iz Leposavića kažu da su sada uplašeni šta smeju i kako da rade u svom rodnom mestu. Aleksa Babić kaže da su ih policajci maltretirali sve do policijske stanice.

„Bili smo prekoputa kafića ’Mistik’ i pevali smo naše pesme koje smo slušali na punoletstvu o našem Kosovu, zbog toga su nas pripadnici policije priveli i odveli u pritvor, gde smo morali da dajemo izjavu i gde su nas maltretirali. Terali nas da kažemo što smo to pevali, vređali su me u kolima. Prskali su nas suzavcem, a prskali su me i u kolima kada su me sprovodili do stanice", priča Babić.

On dodaje da nisu remetili javni red i mir, samo su pevali i nisu imali nameru da nekoga provociraju.

"Nismo remetili mir, nismo vikali, pevali smo kosovske pesme i nismo imali nameru nikoga da isprovociramo, nismo provocirali, nismo pravili nikakve probleme. Tokom privođenja jesu vršili silu, pribili su nas uz zid, vezali su nas lisicama, spakovali u kola i odveli, i primenjivali su silu u stanici policije", rekao je Babić.

On dodaje da je sada uplašen za šta sve može biti priveden.

"Bojimo se jer više ne znamo šta smemo, a šta ne. Možemo zbog raznih stvari da budemo privedeni, ugroženi smo i mislim da je ovde za mlade do neke i opasno za život", kaže Babić.

Andrija Antonijević tvrdi da su ih policajci u stanici terali da pevaju ponovo iste pesme.

"Bili smo kod drugarice na veselju, posle veselja svi smo otišli u jedan kafić gde smo pevali iste pesme. Nismo nikoga provocirali, nismo imali nameru nikoga da vređamo, pevali smo kosovske pesme. Nakon toga su došli i prskali nas suzavcem, odmah su nas uhapsili, mene i drugara, ne znam zbog čega. Držali su se na nas i vikali ’ajde sad pevajte ovde, šta ste pre pevali’, napadali su nas sve vreme tu. Jednog drugara su naprskali suzavcem u oči pa je išao ambulantu, a suzavac je i mene zakačio. Stegli su nam lisice koliko su mogli ubacili u kola i posle dole u stanicu pisali prijavu, kaznu 200 evra i nakon te prijave su nas pustili da idemo kući", rekao je Antonijević.

I on je kao i njegov vršnjak uplašen šta sme da radi i koliko je bezbedan.

"Plašimo se, hapse nas za sitnice bez razloga, ne znam šta smem da uradim, a šta ne", kazao je Antonijević.

Kažnjeni su sa po 200 evra, ako uplate za 15 dana 100 kazna će im tako biti smanjena na pola.

Zamenik komandira Kosovske policije za region sever Veton Eljšani kaže da je prijavljeno u 1.30 remećenje javnog reda i mira, buka i galama što je po zakonima Kosova kažnjivo posle ponoći od 1 sat.

Autor: Marija Radić