ORILE SE POPUČKE UZ FOLKLOR I HARAMBAŠKE IGRE! Krkobabić: Kolubarski kraj bio i ostao naše državotvorno nacionalno i kulturno nadahnuće

„Kolubarski kraj bio i ostao naše državotvorno nacionalno i kulturno nadahnuće, a današnje okupljanje samo je potvrda da trajemo i da ćemo trajati”, poručio je Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu, nakon današnje posete selu Popučke kod Valjeva, gde su održani Miholjski susreti sela.

Turnirom u malom fudbalu, gastro festom, kafanskim i harambaškim igrama, kao i maskenbalom za najmlađe, obeležena je ovogodišnja manifestacije ovog mesta u kolubarskom kraju.

Celodnevni program okupio je oko 4.000 posetilaca iz svih 78 valjevskih sela, a obuhvatio je zanimaciju za sve generacije.

„Ovakve manifestacije čuvaju običaje, neguju tradiciju i omiljene su i mladima i starijima. Grad Valjevo neguje svoja sela i ulaže u njih i zahvalni smo Ministarstvu za brigu o selu na nesebičnoj podršci u tome“, izjavio je gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković.

U nastupima folklornih ansamabla, horova, pevača, kao i maksembalu posebno su uživali najmlađi. Njihove starije komšije takmičile su se u takozvanim kafanskim igrama, a nedaleko odatle igrao se turnir u malom fudbalu.

Posebnu pažnju kao i prethodne godine izazvalo je odmeravanje snaga za izbor seoskog harambaše. Da bi poneo takvu titulu, pobednik je morao da bude najbolji u hajdučkim veštinama - bacanju kamena s ramena, skoku u dalj, nadvlačenju klipka, obaranju ruku i nadvlačenju konopca.

Zoran Božović, prošlogodišnji nosilac titute harambaše rekao nam je „Laskavo je i odgovorno biti harambaša čitave godine, vršili smo promociju i podučavali mlađe i ove godine će u konkurenciji biti dosta dobrih, vrednih i jakih momaka. Miholjski susreti postali su tradicija već i nadamo se da će svake naredne godine biti sve posećeniji i sadržajniji“.

Uz sport i zabavu, posetioci valjevskih susreta probali su i najukusnije gurmanluke zgotovljene i služene na gastro festu.

Valjevo je samo jedna od 113 jedinica lokalne samouprave koje će ovog leta ponuditi zanimljiv program slučajnim i namernim prolaznicima. Ove godine, Popučke su zajedno sa kruševačkim Globoderom prva sela domaćini ovogodišnjih manifestacija.A četvrti Miholjski, sudeći po programima koje su osmislili seljani, mogli bi da budu odlična turistička ponuda od Subotice do Crne Trave i Vlasotinca, od Loznice do Negotina, Priboja i Dimitrovgrada, osim što su rekordni po broju učesnika i posetilaca. Čak 1.775 sela iz 113 opština učestvovaće u njima, a očekuje se gotovo 250.000 učesnika i posetilaca. Trajaće sve do 1. novembra, a već narednog vikenda svoje programe održaće u svojim selima opštine Vlasotince, Ada, Babušnica, Vršac i Doljevac, a poslednje nedelje juna i Boljevac.

Autor: Dubravka Bošković