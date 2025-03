Krkobabić: Radosna vest, Miholjski susreti sela po peti put!

Radosna vest za mlade i stare širom Srbije. Miholjski susreti sela održaće se po peti put“, poručio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, nakon današnje sednice Vlade na kojoj je usvojena Uredba koja predviđa nastavak manifestacije i ove godine.

- Život ne može i neće da stane. To će potvrditi žitelji sela Srbije koji su spremni da svoju, sada već tradicionalnu manifestaciju i ove godine upriliče na radost i zadovoljstvo svog zavičaja a i svih žitelja Srbije - dodao je Krkobabić.

I ovog leta i jeseni učesnici i postioci dobiće priliku da se zabave i nauče mnogo o srpskoj tradiciji, poput toga šta su šatvorisanje, ples sa dunjom, potpečenka, gde se još ispira po gram zlata dnevno, šta je duduk, odakle je krenuo zvižduk u osam i koliko sela povezuje Drina.

Ponovo će se oriti kola, odmeravati snage u pastirskim igrama i jesti domaći tradiocionalni zalogaji i poslastice.

Do sada su održani 363 puta, a samo prošle godine, od juna do novembra, u čak 113 jedinica lokalne samouprave Miholjski susreti podigli su na noge gotovo 250.000 ljudi širom Srbije. Sportske, kulturne i zabavne manifestacije svakog vikenda su okupljale stanovnike sela od Vojvodine do Kosova i Metohije i od Drine do Stare Planine, a ove godine očekuje se i veći odziv.

Danas usvojena Uredba o utvrđivanju programa dodele bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski sureti sela“ za 2025. godinu predviđa 63,7 miliona dinara, a sledi objavljavanje javnog konkursa na koji se prijavljuju lokalne samouprave.