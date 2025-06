Milan Krkobabić: Miholjski susreti sela – zaštitni znak Srbije

„Peti jubilarni Miholjski susreti sela Srbije su novo povezivanje 130 opština i 1300 sela, koja će da se ponovo razigraju, raspevaju, sretnu i susretnu. Očekujemo ogroman broj učesnika i posetilaca. Ovo je manifestacija koja predstavlja i predstavljaće zaštitni znak Srbije“, poručio je Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu.

Danas su u Palati Srbija potpisani ugovori o dodeli bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski sureti sela“ za 2025. godinu - manifestacije koja je za samo nekoliko godina postala simbol života, zajedništva iradosti u selima Srbije.

Pokrenuti po zamisli ministra Milana Krkobabića i pesnika Ljubivoja Ršumovića i održani do sada 363 puta četiri godine zaredom, ovi susreti svake godine okupljaju sve više sela, ljudi, dece, svojevrsne su pozornice radosti i života.

Potpredsednik komisije za odobravanje sredstava po ovom programu Risto Kostov izjavio je „U ime nas iz Komisije i predsednika Ljubivoja Ršumovića imam samo kratku poruku –Neka krenu Miholjski susreti sela Srbije!“

Samo prošle godine, Miholjski susreti okupili su više od 200.000 posetilaca ali i prolaznika, putnika namernika, turista...

Od Vojvodine do Kosova i Metohije, od Drine do Stare planine, od Subotice, Kikinde, preko Šapca, Požarevca, do Negotina, Crne Trave, Ljubovije i Orahovca - orila se pesma, igrala su se kola, kuvali se pasulj i riblja čorba, pekle pite, štrudle, biralinajlepši fijakeri, istkani ćilimi, nošnje…

Na ovim susretima odmeravaju su se snage u spretnosti, zanatima, sportskim i pastirskim veštinama – bacanju kamena s ramena, skakanju u džakovima, nadvlačenju konopca. Vraćaju su se zaboravljene igre – između dve vatre, klikera, sviraju se stari instrumenti i otkrivaju neobične veštine poput poarke, plesa sa dunjom, šatvorisanja, pa čak se i ispira zlato…

Štandove krase vino, med, džem, slatko, rukotvorine, sve seosko umeće i ponos domaćica.

Ove godine čeka nas isto tako šarenolik program. Žitorađa sprema najbolju mućkalicu.

U Topoli se bira harambaša. U Vršcu – najlepši banatski sto. Ada najavljuje takmičenje žetelaca, Pećinci, izložbu starih zanata. U Smederevu će se takmičiti folklorne grupe, a u Sokobanji zdravičari.

Pored gastro festa, sportskih turnira i kulturnog programa, sve je više novih ideja - ove godine očekuju nas škole jahanja, nastupi vitezova, časovi kaligrafije ali i literarne večeri, kvizovi o zavičaju, izložbe, koncerti, maskenbali...

Kalendar manifestacija sa datumom i mestom održavanja biće istaknut na internet stranici Ministarstva za brigu o selu, za sve zainteresovane koji bi ovog leta i jeseni, od juna do novembra, da se oprobaju u nekoj od disciplina i veština, uživaju u muzici,nastupima folklora ili u nekom od lokalnih specijaliteta.

Autor: Dalibor Stankov