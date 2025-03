Krkobabić: Počinje prijavljivanje za Miholjske susrete sela!

Objavljen je Javni konkurs i od danas počinje prijavljivanje za Miholjske susrete sela Srbije, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić i dodao: „Sada već tradicionalni Miholjski susreti održaće se po peti put i očekujemo rekordan broj lokalnih samouprava i sela koja će uzeti aktivno učešće."

- Istovremeno, to će biti najbolji način da građani Srbije upoznaju sve delove naše zemlje, ali i prilika da domaćini u selima Srbije prezentuju svoje zavičajne znamenitosti. To je manifestacija koja ima ekonomski, kulturni, sportski, gastronomski i širi društveni značaj. Valja istaći da su Miholjski susreti sela Srbije bez sumnje i najupečatljivija promocija seoskog turizma koji, polako ali sigurno, postaje jedan od značajnijih izvora egzistencije za ljude koji žive i rade u selima, rekao je Krkobabić.

Javni konkurs za dobijanje bespovratnih sredstava do 500.000 dinara za organizovanje Miholjskih susreta, trajaće do 9. aprila. Sve zainteresovane opštine i gradovi imaju tri nedelje da osmisle svoje umetničke, sportske i zabavne programe, koji će se održavati u selima širom Srbije, od 15. maja do 1. novembra.

Tekst Javnog konkursa objavljen je na sajtu Ministarstva, a nakon dodele sredstava biće dodat i kalendar manifestacija, pa će svi zainteresovani građani moći da odaberu program u delu Srbije prema svojim afinitetima. A mogu da očekuju dramska, literarna, likovna takmičenja, veštine starih i novih zanata, sportove, seoske igre, kao i šarenoliku gastronomsku ponudu svojstvenu svakom kraju, od Subotice do Orahovca i od Zvornika do Negotina.

Iz budžeta Srbije je za ove namene opredeljeno 63,77 miliona dinara, a kao i prethodnih godina lokalne samouprave sa čitave teritorije Srbije same osmišljavaju program, trajanje i mesto održavanja svoje jednodnevne ili višednevne manifestacije.

U prethodne četiri godine Miholjski susreti održani su ukupno 363 puta, a samo prošlogodišnji okupili su 250.000 učesnika i posetilaca u 1.500 sela u 113 opština.