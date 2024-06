Dačić za Pink: Veliki problem i bezbednosna pretnja po Vučića to što je Zvicer na slobodi (VIDEO)

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je veliki problem i bezbednosna pretnja, naročito po predsednika Srbije Aleksandra Vučića, to što je vođa "kavačkog klana" Radoje Zvicer na slobodi i da bi policije dve zemlje, a posebno Crne Gore, trebalo intenzivno da se bave tim pitanjem.

- Ako želite da vodite ozbiljnu borbu protiv kriminalaca, ne možete to da uradite bez posvećenosti svih organa koji se bore i koji rade na sprovođenju zakona. A inicijalnu kapislu dao je predsednik Vučić, koji je bio na čelu tog tima, koji je izveo tu akciju. Izvesno je da je, nakon saznanja da je predsednik Vučić taj koji gura borbu protiv kriminalaca, postao meta broj jedan, odnosno glavna smetnja i pretnja organizovanom kriminalu u ovim zemljama - rekao je Dačić za Novo jutro TV Pink.

Dodao je da kod nas uvek postoji priča da se problemi kriminalnih krugova iz raznih drugih krajeva Jugoslavije neće rešavati na beogradskom asfaltu, ali dodaje da se to nikada ne možete potpuno isključiti, jer je kriminal multinacionalan i ne poznaje granice.

- I ne samo da ne poznaje granice, već ima svoje kriminalne grupe sastavljene od različitih nacionalnosti - konstatovao je Dačić.

On je naveo sa da je Evropol saopštio da su postignuti izvanredni rezultati u zajedničkoj akciji koju je koordinirao Evropol, a koja se tiče narko-kartela, a u kojem je učestvovala i policija iz Srbije.

- Tamo piše da u tim zajedničkim akcijama, da, kada je Srbija u pitanju, da je uhapšeno više desetina ljudi, i to ne samo u zemlji, već u inostranstvu, i da je na osnovu toga što je oduzeta imovina u Srbiji, vredi više od 50 miliona evra. To su ogromne količine novca koje kriminalci koriste. Dakle, znate šta, to su ozbiljne stvari i zato je veoma važno da svi oni koji nisu uhapšeni sada budu ozbiljno procesuirani - istakao je Dačić.

Autor: Marija Radić