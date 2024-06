Đurđev: Stranom plaćeniku Mariniki Tepić priviđaju se plaćene ubice države!

Nakon što su svi njeni napadi na ličnoj i porodičnoj osnovi na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića propali, Marinika Tepić već godinama unazad pokušava da naruši ugled aktuelnog premijera Srbije Miloša Vučevića izmišljajući njegove navodne veze sa novosadskim kriminalcima, izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

- Ti napadi su delom na ličnoj osnovi, jer Vučević voljom građana vrši funkciju koju je ona htela za sebe uz pomoć stranih ambasada, a delom su nastavak kampanje kriminalizacije rukovodstva Srbije sa ciljem destabilizacije države i unošenja nemira među građanima - istakao je Đurđev.

On je oštro osudio poslednju izjavu Marinike Tepić u kojoj ona tvrdi da je uhapšeni plaćeni ubica u vezi sa premijerom Vučevićem i da zato Vučević zataškava to hapšenje.

- To što Marinika Tepić radi odavno prevazilazi dnevnopolitičke obračune sa neistomišljenicima. Ona izmišlja brutalne laži i upućuje najgore moguće klevete na račun legalno i legitimno izabranog premijera države. Najgore od svega nije to što joj ovo nije prvi put, već što do sada nije snosila nikakve posledice za ovakve bestijalne izlive mržnje - napomenuo je Đurđev.

Predsednik Srpske lige pozvao je nadležne organe da ispitaju Tepićkine navode i da , ukoliko nema argumente za iste, pokrenu odgovarajući postupak protiv nje.

- Sigurno nije slučajno to što u ovako osetljivom bezbednosnom trenutku Marinika Tepić kreće sa novim talasom kriminalizacije vladajuće garniture u Srbiji. Umesto da napada prave kriminalce poput Radoja Zvicera, za koga smo od nadležnih organa čuli da predstavlja najveću pretnju po bezbednost Aleksandra Vučića, ona napada one koji su brana takvih kriminalaca. Slučajnost!? Ne bih rekao - zaključio je Đurđev.

Autor: Marija Radić