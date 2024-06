Kurti u Nemačkoj! Otišao kod svog mecene, poveo i Rašića, evo ko ga je zvao da zajedno gledaju utakmicu Hrvatska-Albanija

Aljbin Kurti otputovao je u Hamburg na poziv specijalnog predstavnika Nemačke za Zapadni Balkan Manuela Zaracina, a svoj boravak će iskoristiti da prisustvuje fudbalskoj utakmici između Albanije i Hrvatske koja se igra u okviru Evropskog prvenstva.

Kako je saopšteno iz kabineta lažnog premijera, Kurti je zajedno sa Zaracinom obišao luku u Hamburgu kako bi stekao uvid u rendgenski sistem za skeniranje tereta u luci, a potom će sa stadiona u Hamburgu pružiti podršku albanskoj reprezentaciji koja danas igra protiv Hrvatske.

Kurti se sastao i sa Albancima koje naziva tzv. kosovskom dijasporom u Hamburgu sa kojom je razgovarao o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji.

Zajedno sa Kurtijem u Hamburgu su i ministar za povratak i zajednice Nenad Rašić i zamenica ministra kulture, omladine i sporta Daulina Osmani.

