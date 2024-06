Upozorenje predsednika Srbije čulo više od 2 miliona ljudi: Poznati haker podelio ove reči Aleksandra Vučića o situaciji u Ukrajini!

Kim Šmic, poznatiji kao Kim Dotkom, finski haker, biznismen i politički aktivista, podelio je snimak predsednika Srbije Aleksandra Vučića, na kom se čuju reči srpskog lider o ratu u Ukrajini i odbijanju velikih sila da se dođe do mirnog rešenja.

Dotkom se složio sa predsednikom Srbije da nas deli tri do četiri meseca od "velikog praska" i razbuktavanja sukoba u Ukrajini.

- To je i moja procena. Slušajte predsednika Srbije i njegovu iskrenu ocenu situacije u Ukrajini. Evropljani moraju da se odvoje od lošeg uticaja američke imperije koja je na zalasku, ili će platiti visoku cenu - napisao je on.

Do sada je snimak koji je podelio Kim Dotkom videlo više od 2,3 miliona ljudi, a šerovao ga je između ostalog i kandidat na američkim izborima Robert Kenedi Mlađi.

Vučić je u intevjuu za švajcarski Veltvohe, odakle je isečak koji je podelio Kim Dotkom, rekao da je voz krenuo iz stanice, i da ga niko ne može zaustaviti.

3 to 4 months until the Big Bang. That’s my estimate too. Listen to the President of Serbia and his frank assessment of the situation in Ukraine. Europeans must disconnect from the bad influence of the falling US empire or they will pay the ultimate price. pic.twitter.com/BQIQgV4JVC