Milošević je na Vidovdan izručen Hagu! Karanović za Pink: Ovaj sud je napravljen da bi se sudilo srpskim rukovodiocima - On nije bio kriv

Bivši predsednik SRJ je 27. maja 1999. optužen za zločine protiv čovečnosti, kršenje zakona i pravila rata i genocid tokom ratova u Hrvatskoj 1991-92. i BiH 1992-95. i na Kosovu 1999, ali nikada nije dočekao presudu.

Uhapšen je u vili na Dedinju, 1. aprila 2001. godine, posle višednevnog odbijanja da se odazove sudskom pozivu zbog zloupotrebe službenog položaja. Imao je garancije da neće biti predat nekom stranom sudu, ali to se upravo dogodilo i on je bio svestan da će se to desiti.

Kako je izgledalo Miloševićevo izručenje Haškom tribunalu? Bivši predsednik našao se 28. juna 2001. u kombiju praćenom samo jednim mercedesom. Oko 19 časova, stigli su na Banjicu, gde su ga čekala tri helikoptera, ali i Kevin Kurtis, istražitelj Međunarodnog tribunala. Bio je tu i tadašnji ministar unutrašnjih poslova Dušan Mihajlović. Slobodan Milošević, Senta Milenković Oko 19 časova, stigli su na Banjicu, gde su ga čekala tri helikoptera, ali i Kevin Kurtis. Kurtis je izašao da sačeka Miloševića. Haški optuženik je izašao i sa podsmehom rekao: "Svaka vam čast. Možete da platite ove ljude", pokazujući na zatvorske čuvare. Upravo će tu, dok je zalazilo sunce, Kurtis pročitati Miloševiću njegova prava i optužnicu. On je, navodno, nekoliko puta prekidao prevodioca, postavljao mu pitanja i tražio cigaretu, a na konstataciju da pušenje nije dozvoljeno u helikopteru, navodno je odgovorio "Ja sam ionako vlasnik ove letilice". Njegovo sletanje na aerodrom u Ajndhovenu nije ovekovečeno snimkom, jer je fotograf koji se tu nalazio na aerodromu navodno zaboravio da stavi film u aparat.

Ognjen Karanović iz Centra za društvenu stabilnost istakao je da je od tog dana u ustima ostao gorak ukus.

- Sraman čin, da neko predsednika države, koji je imao veliku podršku, bude uhapšen. On je predstavljao jedan važan period, mučan period... da on bude isporučen nelegalnom sudu, jer je nastao kako bi se njemu i rukovodstvu srpskog naroda sudilo - rekao je Karanović.

Da li je trebalo da mu se sudi, da li je bio kriv, trebao je da osluči neki domaći sud, kaže on.

- A ne antisrpski sud, koji je sudio i njemu. Slobodan Milošević nije bio kriv za šta je bio osuđen u Haškom tribunalu. On nikada nije počinio nijedan zločin prema srpskom narodu - dodao je Karanović istakavši da je on bio žrvta geopolitičkh procesa u svetu.

Advokat Dragoslav Tomašević kaže da je Milošević ni za šta nije odgovoran.

- On je proccesuiran navodno, da bi kao bio uhapšen za ta budžetska sredstva. A to je samo bio razlog da se obavi kodnapovanje protivustavno - dodao je Tomašević.

Ono što je bilo važno tada, je da je ustavni sud doneo odluku, odnosno privremenu meru, a osnovni sud je bio saradnik u tome.

- Greška je, kada je predsednik Vlade preuzeo ingerencije svih drugih zakonskih propisa, da se on preda Hagu - priča Tomašević.

Autor: Dubravka Bošković