MAĐARSKA PREUZELA PREDSEDAVAJUĆU POZICIJU U EVROPSKOM SAVETU: Srbija uputila čestitke

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije čestitalo je Mađarskoj početak predsedavanja Evropskim savetom.

U saopštenju se ističuče da se veruje u sposobnost mađarske Vlade da ispuni svoje prioritete, kao što je proširenje Evropske Unije.

Congratulations to our neighbor #Hungary @HU24EU on assuming the @EUCouncil presidency!



As they lead the Council for the next six months, we believe in 🇭🇺 Government’s capability to fulfill their designated priorities, which includes the #EU enlargement.#HU24EU@HungaryMofa https://t.co/bKnEpU8iLZ