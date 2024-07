Za nas su narednih 6 meseci presudni: Vučić se obratio na svečanosti povodom početka predsedavanja Mađarske savetom EU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas svečanosti povodom mađarskog preuzimanja predsedavanja Savetom EU.

20.25 - Obraćanje predsednika Aleksandra Vučića

- Za nas su narednih šest meseci presudni, istakao je on. Srbia predstavlja 50 odsto BDP Zapadnog Balkana, 55 odsto ukupnog izvoza koji ide sa Zapadnog Balkana, i to ne samo ka EU već ka svim delovima sveta. Zemlja koja ima 63 odsto stranih investicija u odnosu na ceo Zapadni Balkan - jednom rečju zemlja na koju morate da računate kada govorite o Zapadnom Balkanu.

- Reći ću vam nešto što možda niko nije zapazio - znate li koje dve evropske zemlje imaju najveći broj suseda. Malo ko će da pogodi. Bilo bi logično da su to Mađarska, Slovačka, Češka... Ipak to imaju Nemačka i Srbija. Nemačka devet, Srbija osa, pa tek ostale centralne zemlje sa po sedam suseda. Te zemlje se nalaze u središtu svojih regiona - kada su one nestabilne i kada tamo nešto nije potaman, onda postoje izazovi za ceo region. Zato je važno da Srbija bude i mirna i stabilna i da ima jasnu i nedvosmislenu budućnost.

- Govorili ste o onome što je na zaslugama zasnovano. Narednih šest meseci su za nas vrlo značajni. Uskoro očekujemon fabriku električnih automobila i mnoge druge investitre iz Eu, to može da odredi budućnost Srbije. Zamolio bih ljude u EU, da bismo voleli ponekada ne samo formalno da nas čuju i saslušaju, već i da pokušaju da razumeju da nije glupo sve što predlažemo.

Čestitao je Mađarima na tome što ih nije strah da koriste reč koju mnogi danas izbegavaju - mir.

- Čestitam na hrabrosti Viktoru Orbanu, čestitam i vašoj vladi. Mnogo puta sam pokušavao da govorim o tome, ali sam shvatio i kada bih izigravao đavoljeg advokata, na kraju bih ispao đavo. Na ovakav način nikada do mira nećemo doći. Mi ćemo dati sve od sebe da ispunjavamo kriterijume. Samo jedno pitanje. Znate li koliko ljudi, iz stranaka koje se zaklinju u Evropu, prijavilo za grupu prijateljstva sa Ukrajinom? To su oni koje najviše volite. Pa niko, nula. Tek toliko o evropskom opredeljenju - rekao je Vučić.

Ističe da nas čeka dosta posla, ali da je mnogo i urađeno, i da se nadamo rezultatima i konkretnom napretku u stvaranju jedinstvene zone plaćanja.

- Mi smo deo Evrope, i nemamo kud drugo da idemo. Samo molim sve druge koji nisu uvek srećni stavovima Srbije, da shvate da smo mi suverena i nezavisna zemlja, i da imamo svoje mišljenje. Hoću mađarskim prijateljima da se zahvalim na svoj podršci, u Srbiji imate iskrenog prijatelja! Srbija možda nije velika i važna za EU, ali je uvek dobro da imate prijatelja, čak i kada nije veliki i značajan - kazao je on.

Srbija će umeti da uzvrati poštovanje i Evropi i drugim zemljama članicama.

- Čestitam na predsedavanju. Plašim se da će vama biti teže nego što ste očekivali, a ja se nadam da će nama i drugima biti mnogo lakše. Živelo prijateljstvo Srbije i Mađarske, živelo partnerstvo sa našim evropskim prijateljima - zaključio je predsednik na šta je pozdravljen aplauzom.

Na početku svečanosti intonirana je himna Republike Srbije Bože pravde, himna Mađarske i himna EU.

20.20 - Obraćanje Emanuela Žiofrea

Šef Delegacije EU u Srbiji Emanuel Žiofre čestitao je ambasadi Mađarske na preuzimanju predsedavanja, i što je izabrala za proslavu mesto na obalama Save gde svi mogu da uživaju u lepotama Beograda.

- Treba svi da budemo svesni sjajne prilike koja je pred nama. To je politička realnost koja karakteriše Evropu. Postoji osećaj istorije i pravca koji nas vodi u pravom smeru - ka proširenju EU. Mi imamo važne instrumente koji su tokom belgijskog predsedavanja uspostavljeni, kao što je plan za Zapadni Balkan. I želim da zahvalim predsedniku Srbije i Vladi na napornom radu koji su uložili na reformskoj agendi - kazao je on.

Važno je što je Mađarska identifikovala proširenje kao jedan od prioriteta, kaže Žiofre, i dodaje da to svima daje dodatni zamah.

- Želim Jozefu i njegovom timu sve najbolje u narednim mesecima. Mi moramo da idemo zajedno, u jedinstvu, ka istom cilju, jer znamo šta želimo da postignemo - kazao je Žiofre.

20.07 - Obraćanje mađarskog ambasadora

Potom se obratio ambasador Mađarske Jozef Mađar, koji je poručio da je za Mađarsku predstojeća godina godina rada.

- Mađarska će nastaviti da sprovodi dogovoreni zajednički program, kako bismo obezbedili mir i sigurnost u Evropi, unutar naših granica, ali i u komšiluku - kazao je on.

Dodaje da će se predsedavanje Mađarske fokusirati na sedam prioriteta, među kojima je i Zapadni Balkan.

- Mađarska podržava proširenje i zagovara širenje EU na Zapadni Balkan. Vi niste slepa tačka Evrope, već uz punu integraciju treba da se prošire granice EU - rekao je Mađar.

Evropa se suočava sa značajnim demografskim izazovima, i da to utiče na konkurentnost Evrope.

- Sada ću nastaviti na srpskom. Preuzeli smo predsedavanje u periodu ozbiljnih izazova. Naš odgovor na rat koji se događa je mir. Mi želimo da preuzmemo inicijativu, verujemo da mir neće doći sam od sebe. U ulozi predsedavajućeg Saveta EU biti pošteni posrednik je jedna od najvažnijih delatnosti - kazao je on.

Ističe da odluku moraju doneti lideri, i da u situaciji rata u Ukrajini, moraju videti sa kakvim manevarskim prostorom raspolaže EU.

Naglasio je i da će tokom mađarskog predsedavanja uraditi još više da unapredi proces EU integracija Srbije.

- Moramo pozivati partnere iz Srbije na što više sastanaka u EU, i da obezbedimo da samit EU-Zapadni Balkan ne bude samo fotografija u arhivi, već da se postignu rezultati koji dovode do punopravnog članstva - dodao je Mađar.

Kazao je da želi da Srbija dobro iskoristi pristupne fondove, u čemu može pomoći i mađarsko iskustvo.

- Uspeh Srbije je uspeh za Evropsku uniju! Poštovani predsedniče, uveravam vas da tokom mađarskog predsedavanja možete računati na podršku Mađarske. Učinimo Evropu ponovo velikom - zaključio je Mađar.

