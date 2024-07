BIĆE MNOGO VAŽNIH VESTI U NAREDNIM DANIMA! Vučić: Uspešno vodim brod koji se zove Srbija! Nikome neću da se pravdam

Predsednik Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon prijema koje je Pralati Srbija priredio za decu srpske nacionalnosti iz regiona i dijaspore.

Predsednik Vučić je najavio da će u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova biti omogućen veći fond za Afriku i Aziju, kao i da se očekuje veliki broj gostiju koji će doći u Beograd.

- Pripremićemo veće fondove za saradnju koju Srbija priprema sa afričkim i azijskim zemljama. Lično ću učestvovati u nekoliko velikih turneja i biti domaćin onima koji dolaze sa ta dva kontinenta - rekao je Vučić.

On je istakao da će naredne dve nedelje biti izuzetno važne za nas.

- Pred nama je naporno leto. Danas smo dobili najavu velike investicije iz Luksemburga, koja će našu industriju dodatno osnažiti i ojačati - rekao je Vučić i dodao:

U narednom periodu biće prikazani rezultati onoga što smo postigli ranije. Počeće proizvodnja i u Kragujevcu, električnog automobila. Oni će to da obelodane u Italiji tačan datum, za četiri dana. Velike promene i velike stvari koje ovu zemlju guraju napred i verujem da ljudi to dobro razumeju. Za nas je važno da u svim ovim kontaktima ukažemo na poziciju Srbije, dajemo ključni doprinos.

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je rekao da je juče odgovorio na laži Šolakovih medija.

- Reagovao sam na Šolakove laži oko izvoza ulja u Crnu Goru. Ponoviću da smo 7,5 miliona litara ulja izvezli ove godine. Mi u rezervama imamo 11 miliona litara što je više od njihovih rezervi. Nažalost ne možete da stignete da odgovorite na sve laži. Ovde je jedna sestrinska novina objavila da sam pokušao Putina da nazovem tri puta. Mi imamo dobre odnose i međusobno poštovanje, a to podrazumeva da kada neko poželi da razgovara taj razgovor i dobije - kaže predsednik i dodaje da je Groškov ostao tri dana u Srbiji i da je imao sastanke i sa Brnabićevom, Vučevićem i Đurićem.

Kažu "ti si taj koji deli narod i kršiš Ustav". O tome ne odlučujete vi. To da li delim narod, mislim da vi pokušavate da podelite narod, ali je on dovoljno pametan, pa ne prihvata takve besmislice kojima se vi služite. Možda sam ja sve što vi govorite da sam, ali oni su lažovi, i to dokazano.

Osvrnuo se i na Kurtijeve navode:

- Da li se mi naoružavamo, pa da, malo više nego što bi on voleo, mnogo manje nego što bih ja voleo, kao što njih naoružavaju od Turaka, preko Nemaca, Amerikanaca. Te njegove besmislice ko želi rat, on jedini želi rat, pošto ceo život čezne da obuče uniformu i glumi na Balkanu malog Zelenskog, neće mu se to ostvariti, pošto je Ukrajina međunarodno priznata teritorija, oni nisu. Moji snovi su uspešna ekonomski napredna Srbija, najrazvijenija u ovom delu Evrope, naši snovi se toliko razlikuju.

- Trudim se da naš brod koji se nalazi u ne lakoj situaciji vodim u mirnu luku - rekao je Vučić i dodao:

Odnos sa Rusima je dobar i korektan. Razgovarali smo o 23 teme, ja sam pokrenuo pitanje minicije

Autor: Snežana Milovanov