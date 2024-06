VUČIĆ SE OBRATIO GRAĐANIMA: Očekujem eskalaciju situacije u narednim mesecima i da se suočimo sa veoma teškim posledicama u Evropi i svetu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji i govorio o svim aktuelnim temema.

Predsednik je govorio o svim važnim političkim temama za našu zemlju.

Detaljno predstavio plan projekta "EKSPO 2027", govorio je o litijumu, besplatnim preventivnim preventivnim pregledima od 1. septembra, a osvrnuo se i na predstojeće izbore u Francuskoj i Americi. Takođe, Vučić je objavio i da je u prvom kvartalu ove godine Srbija je imala najveći rast u Evropi.

Predsednik Srbije je dodao i da putuje u Brisel gde će 26. juna imati novu rundu dijaloga sa premijerom privremenih prištinskih institucija, Aljbinom Kurtijem.

Vučić je najpre naglasio da će isključivo govoriti o Srbiji i problemima sa kojima se suočavamo, ali i o lepim stvarima, a da neće govoriti o političkim partijama u našoj zemlji.

- 29. aprila sam se poslednji put na ovakav način obratio i danas želim da zamolim građane naše zemlje, jer isključivo ću govoriti o Srbiju, nikako ne pominjući partije, već o problemima, lepim stvarima, ali bih voleo da saslušate i otvorimo široku raspravu i zajednički odgovorimo na izazove koji su pred nama - rekao je Vučić.

- Živimo u vreme najveće geopolitičke krize posle Drugog svetskog rata. Zarad istorije, želim da vam kažem, a imam saznanja, očekujem eskalaciju situacije u narednim mesecima i da se suiočimo sa teškim posledicama, govorim o Evropi i svetu - kaže predsednik.

EXPO

Kako kaže, EXPO 2027 je ključna, ne krajnja, ali prekretna tačka za razvoj Srbije.

- Danas ću vam predstaviti dokle smo stigli, brojne probleme, rešenja, i govoriti otvoreno o onome šta su izazovi za nas, te vas molim da bez obzira na partijsko opredeljenje, saslušate. Važno je da čujemo mišljenje svakog građanina - rekao je Vučić.

- Želim da vam pokažem šta smo dosad uradili - rekao je predsednik Vučić i na tabli detaljno pokazao šta se gde nalazi na proketku 'EXPO 2027'.

- U novembru očekujemo da dobijemo zastavu EXPA. Nacionalni stadion biće povezan sa EKSPOM, u toku su razgovori sa jednom od dve najveće kompanije sveta, "Ledžends". Radićemo da, ne samo upravljaju stadionom u Beogradu, već i u Zaječaru, Loznici, Leskovcu. Priredbe i manifestacije na Nacionalnom stadionu pripadaće EXPU - ističe predsednik Srbije.

Kako kaže, dozvoljeno je da EXPO bude na 25 hektara. Dodaje da je odvojen malo veći prostor, trg sa binom, gde će biti i druge velike kompanije da se predstave.

- Imamo EXPO promenadu, pešačka zona ide od železničke stanice - ističe Vučić.

Kako kaže, tu je i aktivaciona zona, zatim i paviljoni za velike zemlje koje žele da ih iznajme. Kako ističe, biće tu i za manje zemlje koje će imati video zid fascinantnog izgleda.

- Biće tu kao galerija od 6.000 kvadrata kao galerija sa restoranima, kafićima... Dva sa 8.500 kvadrata su objekti koje ćemo da sklonimo kad se EXPO završi. Tu je i paviljon 'Igraj za napredak'. Tereni za padel, košarku, odbojku, rukomet...- ističe Vučić.

Nacionalni stadion - Nacionalni stadion imaće kapacitet 52.000. Već 2028 očekujemo da se igra finale Lige Evrope. Dosad ne kasnimo oko stadiona iako nam radovi idu teže nego oko EXPA. Radi se u dve smene, a kad se postave reflektori, radiće se u tri smene - rekao je Vučić.

- Ovde je reč o akvatik centru. Zahvalni smo mađarskim prijateljima od kojih smo dobili kompletan projekat. O tome sam razgovarao sa Orbanom. Biće drugi ili treći najveći u Evropi - rekao je Vučić.

Predsednik je pokazao i rezidencijalni kompleks, gde će biti smešteno 3.500 učesnika u 1.500 stambenih jedinica.

Kako kaže, njih će potom ponuditi zaposlednima u zdravstvu i prosveti.

- Razgovaramo sa najvećom firmom za dovođenje stalne postavke, od cirkusa do tematskih parkova. Lego lend je malo skuplji. Svakako će biti najveće mesto za zabavu u jugoistočnoj Evropi - rekao je Vučić.

- Imaćemo i delfinarijum. Akvarijum će biti kod Ušća, a na EKSPU delfinarijum. Kažu da ništa na decu sa autizmom ne utiče kao terapeutski delfini - rekao je predsednik i dodao:

- Obećali smo da će od 2027. leteti taksijima iznad Beograda. U pregovorima smo sa 5 svetskih kompanija.

- Od 2026. te kompanije će imati dozovole, mi ćemo pripremiti sve što se tiče regulative... To nije čudi i nije hir, već preka potreba za zemlje koje žele da npreduju. Imećete 10 puta više dronova nego aviona, a 20 hiljada do 2035. po jednom satu takvih automobila koji će da lete iznad Beograda - rekao je Vučić.

- Ne pričamo o bajakma, i nećemo nažalost biti prvi, ali imaćemo sve to. Daleko smo u pregovorima, iako su mi se mnogi smjejali to smo obećali i to ćemo da uradimo - rekao je Vučić.

BDP

Predsednik je rekao da bi sve to mogli da postignemo, da nam je potrebna stabilnost javnih finansija.

- U prvom kvartalu ove godine Srbija je imala najveći rast u Evropi - rekao je Vučić.

Kako kaže, rast nam omogućava da imamo više novca i da možemo da obezbeđujemo veća primanja.

- Krenula je sezona raznih štrajkova i zahteva. Gledaćemo da učinimo sve što možemo, ali molim ljude da se ponašaju u skladu sa mogućnostima zemlje, a ne svojim željama. Svake godine slušam kako će neko da baci svoj rod, a svake godine rade sve više, imaju nove mašine, zarada sve veća. Zato vas molim da ne tražimo šta je nemoguće - rekao je Vučić.

Kako kaže, očekuje da inflacija u junu bude na nivou 4,1 odsto. Dodaje da je za nas važno da smo na rekordnom nivou zaposlenih - 2.313.000.

- Devizne rezerve su nam 27 milijarde evra, što je apsolutni rekord, a zlato na 41,3 tone - 2012. je bilo svega 15 tona, a rezerva 10 milijardi - rekao je Vučić.

Kako kaže, 615 milijardi dinara nam je danas na računu.

- To je naša zajednička politika, premijera Vučevića, ministra Malog i mene da napravimo jastuke - takozvane bafere. Uspeli smo da obezbedimo dodatne bafere. Očekujem velike poremećaje na tržištu svega, od energenata do hrane i svega drugog u mesecima pred nama. Ne u Srbiji, već u svetu. Zato smo se snašli - ističe Vučić.

- Očekujemo i nadamo se da, ukoliko budemo uspeli da zadržimo ovakav nivo finansijske discipline, očekivano je da dobijemo investicioni rejting u Evropi. To bi bilo fantastično značajno za dalje investiranje u našu zemlju - rekao je Vučić.

Kako kaže, u Italiji će 11. jula biti predstavljen novi model koji će se praviti u Kragujevcu.

- U drugoj polovini juča otvaramo proizvodnju tog automobila. Biće to veliki podstrek za celu Srbiju i uticati na rast BDP-a. Proizvodićemo električni automobil, što otvara nove izazove za nas. Za svaki automobil koji kupite električni u Srbiji imaćemo i dodatni stimulans - rekao je Vučić i dodaje da će po svakom automobilu država poklanjati po 5 hiljada evra.

Od 1. septembra besplatni preventivni pregledi

- Od 1. septembra ćemo organizovati besplatne preventivne preglede vikendom. Besplatne tumor markere ćemo raditi za karcinom prostate, debelog creva i kolorektalni. Za žene za karcinom dojke, pluća i takođe kolorektalni. I sve ćemo da završimo do decembra. Organizovaćemo i sve kardiološke kontrole. Završićemo sve do 1. januara. Za sve građane starije od 40 godina. Vratićemo sistematske preglede u škole - rekao je predsednik.

- Sutra počinju radovi na svim porodilištima u Borskom okrugu. U aprilu sledeće godine i u GAK Narodni front u Beogradu. Nadamo se i porodilište u Nišu - rekao je Vučić.

O litijumu

- Mi moramo u narednom periodu da otvorimo dijalog. Reč je o litijumu i kakvu ćemo odluku kao društvo da donesemo. Uvek sve možete da prekinete do 2028. Potrebno je da otvorimo diskusiju u kojoj će da dominiraju argumenti, ne isprazne pretnje, a ne 'ne damo Jadar i Rađevinu' a objasniću vam kako ste ih dali. Ti koji viču da ih ne daju, ne znaju ni na guglu da pronađu reke koje su ugrozile Krupanj. Lično sam učestvovao u ideji da obnovimo Tršić, Banju Koviljaču, izgradnju stadiona u Loznici, o izgradnji bolnica zaustavljenih još '87 da ne govorim. Da ne pričam o auto-putu Ruma-Šabac i Šamac-Loznica koja će biti gotova do kraja godine, dakle za sat vremena će se ići od Beograda do Loznice - rekao je Vučić.

- Samo nemojte da govorite kako neko drugi brine. Imamo mogućnost da proizvedemo 58.000 tona na godišnjem nivou - ističe predsednik.

Kako kaže, dok nam Nemci ne budu garantovali da ćemo imati čiste reke i planine, da ćemo i odlaganje za deponiju da imamo u skladu sa najvišim standardima, nećemo ni da pokušavamo niti počinjemo.

Predsednik je zatim pokazao da projekat ima 3 elementa:

1.Životna sredina, da nam garantuju da nikakvih negativnih efekata po životnu sredinu neće biti.

2. Socijalni efekat, zahvaljujući investiciji koju smo obezbedili, od kada smo napravili transakciju sa Kinezima, a i dalje smo vlasnici 33 ili 37 odsto borskog rudnika - pet puta je veći budžet grada Bora. Građani Loznice ne bi znali šta sa novcem da rade.

3. Ekonomija, ovo smo radili pre dve godine, dok Vlada Srbije nije donela odluku da sve prekine. Litijum spada u kritične mineralne sirovine oko kojih će se voditi ratovi, kao što su se vodili oko nafte. Mogao bih kao teoretičari zavera da kažem da je pre dve godine bila prava minijatura nekih zapadnih sila da zaustave naš razvoj. Oduzeli su nam dve godine da bi se izborili za neke svoje interese. Možemo da izgubimo i deset.

Predsednik je pokazao LFP bateriju, koju su napravili naši ljudi u Subotici.

Kako kaže, i "Folksvagen" i "Reno" su rekli da je najbolja na svetu.

- To čini motor sutrašnjice. Ako budemo uspeli da proizvodimo u Srbiji, time obezbeđujemo ogroman novac. 0.95 odsto bismo imali povećanje BDP. Ukoliko ne možemo sami u našoj zemlji to da radimo, nećemo ni da pričamo o tome. Tada imamo uticaj od skoro 4% na BDP, to je 3 milijarde nove vrednosti na godišnjem nivou. Ode Srbija u nebesa! Dovedemo svetske proizvođače električnih automobila idemo na +16,45 dodatnih 20 milijardi evra. Ovo je važnije od nafte. Važnije od svega. To je svake godine to nije jednokratno. To je desetinama godina jer se teško iscrpljuje. Svake godine i pogledajte koja je naša prednost u odnosu na sve drugo - rekao je Vučić.

- Ne sumnjam u naš talenat da sve uništimo. Imamo mnogo energetskih problema. Bilo je lepo videti da nam struja nije nestala, kada je svima nestala - rekao je predsednik Srbije.

Kako kaže, porasla je potrošnja električne energije, prvenstveno zbog upotrebe klima tokom letnjih dana, i dodaje da će tek svi nadolazeći projekti poput letećih automobila i data centara zahtevati još više struje.

- Da nije izgrađen termoblok Srbija ne bi imala struju i mora da se požuri sa kostolačnik vetroparkom, obnovljivim izborima sa baterijama. Mnogo je problema u energetici - rekao je Vučić.

Biće velikih nedostataka hrane

- Moja je pretpostavka da će biti velikih nedostataka hrane. Vidite šta smo sve obezbedili. Vidite šta smo sve obezbedili, koje količine pšenice, kuhinjske soli, tovnih prasića, šećera, testenine i svega drugog - rekao je Vučić.

Obnovićemo prugu od Pančeva

- U pregovorima smo sa Kinezima oko finansiranja. Možemo da potrošimo milijardu ili dve evra više, ali bismo napravili deficit. Ovo je pruga od Pančeva. Uradićemo potpunu obnovu pruge od Pančeva i produžiti do Čoke, Sente i Subotice. Uradićemo Vrbas - Sombor. Možemo da završimo prugu za dve godine. Biće Beograd - Kikinda sat i 15. To ne možete ni kolima - rekao je Vučić.

Kako kaže, očekuje da u narednim danima postignu taj dogovor.

Zdravi obroci za decu - Da obezbedimo zdrave obroke od malih nogu. Ne moraju svi da budu bucmasti kao ja, da probamo da im obezbedimo zdraviji život. To je predlog lekara i Ministarstva zdravlja. Zamolićemo ketering da ne prave samo ono što deca vole, nego i ono što je zdravo - rekao je Vučić.

Brisel

Podsetimo, Vučić bi 26. juna, trebalo da otputuje u Brisel, na novu rundu dijaloga sa premijerom privremenih prištinskih institucija, Aljbinom Kurtijem.

- Sutra uveče putujem u Brisel gde ću imati razgovore i sa Kopmanom... - potvrdio je Vučić.

Kako kaže, što se tiče KiM, to ostaje veliki bezbednosti i politički izazov.

- Trudićemo se da dijalogom rešavamo stvari. Ne verujem u volju druge strane - rekao je Vučić.

O predstojećim izborima u Francuskoj i Americi - Nemam pravo da se mešam u unutrašnja dešavanju u drugim zemljama. Imam dobar odnos sa Makronom. Naravno da su američki izbori najvažniji na svetu. Na neki način u novembru se donosi odluka o sudbini čovečanstva. Plaši me da bi pre toga moglo da dođe do teških stvari, te bi u tom smislu ti izbori mogli da budu zakasneli. Francuska je jedna od dve najveće evropske sile. Svakako da sve što se zbiva u Francuskoj odražava se i na evropsku politiku - rekao je Vučić. Kako kaže, ukoliko bi Ursula ostala na čelu Komisije, za Srbiju bi značila stabilnost. - Poznajemo se, dolazila je u Srbiju više puta, iako razgovori s njom nisu uvek laki - rekao je Vučić.

O dovođenju najboljih univerziteta iz sveta

- Daćemo sve od sebe da dovedemo najbolje univerzitete iz sveta, vodimo pregovore sa dva evropska univerziteta. Prvo će doći fakultetski kampusi, jer želimo da naša deca koja neretko idu na evropske univerzitete ostanu ovde i ne moraju da idu od roditelja i daleko od svoje zemlje - rekao je Vučić.

O Mađarskoj kao predsedavajućoj EU

- Mađarska braća su nam najveći prijatelji koje imamo u EU. Mnogo i često razgovaramo. Sinoć sam Orbanu čestitao gol u 100. minutu. Bio je radostan. Odnosi su nam izuzetno dobri. Radimo i više nego što se vidi. Nisam siguran da zemlja kao predsedavajuća može mnogo da promeni - rekao je Vučić.

Na pitanje novinarke N1 o litijumu, Vučić je rekao: Bukvalno 90 odsto stručnjaka je za to

- Nismo doneli odluku, već sam predložio argumentovan razgovor. Što se tiče stručnjaka, vaši decibeli nisu srazmerni argumentaciji. Stručnjaci koje sam slušao, 90 odsto su za ovo. Ako mislite da su stručnjaci koje dovedete u studio, sat i po pričaju a ne znaju šta je jadarit. Je l' vam, kao i za Beograd na vodi, stručnjak Rajko Ristić? - upitao je Vučić i dodao:

- Što se tiče Ane Brnabić, jeste ona rekla da je ispravna odluka, ja to nikad nisam rekao. Uvek sam govorio da je to greška. Anu poštujem kao velikog borca. Ja neću slepo da podržavam taj projekat. Čekam da vidim kako će da nam garantuju čistu životnu sredinu.

- Za ovo kratko vreme dok sam odgovarao, šest puta me je vikom prekidao novinar N1 - rekao je Vučić.

Predsednik je naglasio da će sve stavke biti javne i da ukoliko uvidi da većina građana bude želela da obezbedimo budućnost na najbolji mogući način, uradiće javnu i evropska i svetsku promociju.

- Neću to da radim iza zavtorenih vrata već su pozvaći najmoćnije svetske lidere da tako najavim taj projekat. A to nije ni danas ni sutra. Kada se dogodi ja ću to da uradim uz fanfare, ali pre toga moraju da ubede u to - rekao je Vučić.

- Užasnut sam kako Rio Tinto vodi kampanju, dugo im treba da se oglase saopštenjem. Uvek sam pobeđivao svoje konkurente jer verujem u stvari koje govorim i radim ono što govorim i svim srcem verujem u to. Verujem u Srbiju, i verujem u sve ono što nisu mnogi kao što je na primer Beograd na vodi, Promenada, brza pruga koju su pljuvali a sada je svi koriste - rekao je Vučić.

Volim svog sina, svog oca nije ni sa čim postideo

Zamoljen da prokomentariše to što se njegov sin našao u Nemačkoj usred napada albanskih navijača pred utakmice Srbije sa Engleskom na Evropskom prvenstvu, predsednik Vučić rekao je:

- Uglavnom Albanci, navijači Šalkea, napali su ih stolicama. Interesantan pristup nemačke policije da traži privođenje srpskih navijača. Mirno su sedeli i jeli. To je bio jedini kafić sa srpskom zastavom. Volim svog sina. Svog oca nije ni sa čim postideo - rekao je Vučić.

Optužen sam da sam Putinov pijun

- Predsednik je ukazao na trikove kojima se služe strane službe, pojedini mediji i građani. Optužen sam da sam Putinov pijun, potrčko, lutak, da sve radim ud govoru sa njima i tako dalje. I onda pročitaju kako sam ja Bog zna kome sve prodao oružje a deo toga se pojavio u Ukrajini, pa onda kažu pogledaj Putine šta ti je Vučić uradio. Nije bit da mene napadne Peskov koji se vrhunski intelektualac, i njega je nemoguće prevariti. Zato nisam i reagovao. Ne morate na sve da odgovarate. Moje dete im glavna tema pet dana... aj azustavite se ljudi. Za šta se pravdate? Jer obezbeđujemo razvoj namenske industrije... Pa kome hoćete da prodajemo. Kažete to se koristi u ratu... pa gde će da se koristi, na klizalištu i delfinariju? Za šta se drugo koriste granate i rakete - rekao je Vučić.

Autor: Aleksandra Aras