Srbija uložila protestnu notu: Takva fotografija je kršenje statusne neutralnosti (FOTO)

Nakon što je Misija OEBS-a na KiM (OMIK) objavila fotografiju sa sastanka šefa te misije i predsednice tzv. Kosova Vjose Osmani na kojoj se vidi zastava tzv. Kosova, misija Srbije pri OEBS-u uložila je protestnu notu.

Protestna nota je uložena zbog kršenja statusne neutralnosti te organizacije.

Kako saznaje Tanjug, misija Srbije pri OEBS-u uputila je protestnu notu Centru za prevenciju konflikata OEBS.

U protestu se upozorava da fotografisanje Majkla Devenporta, šefa Misije OEBS-a na Kosovu i Metohiji sa zastavom tzv. Kosova i objavljivanje takve fotografije na zvaničnom Iks profilu OMIK-a predstavlja "kršenje statusne neutralnosti te organizacije".

Very substantive exchange with President @VjosaOsmaniPRKS on issues related to human rights, rule of law and media freedom. As long-term partner of institutions, @OSCEKosovo is committed to support them by providing expertise based on international best practice.#25YearsTogether pic.twitter.com/8yVlhMXmPx