Vesić: Vladi je važna svaka lokalna samouprava i to potvrđuju ulaganja iz budžeta

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da je državi važna svaka lokalna samouprava i da se to može videti po ulaganjima iz republičkog budžeta koja, kako kaže, višestruko prevazilaze budžete tih lokalnih samouprava.

Kao primer ulaganja u velike infrastrukturne projekte koji prevazilaze lokalne budžete Vesić je, između ostalog, naveo Niš gde je juče počela izgradnja železničke obilaznice o kojoj svi pričaju decenijama i koja je istorijski značajna jer pruga sada prolazi kroz centar grada.

Naveo je da je vrednost ove investicije 153 miliona evra i da će obilaznica biti duga 22,5 kilometara, kao i da će biti elektrificirana što znači da će se koristiti električne lokomotive umesto sadašnjih dizel lokomotiva.

“Plan je da se završi u roku od tri godine, ali ja mislim da će biti završena i ranije”, rekao je Vesić gostujući u Novom vikend jutru Jovane Jeremić na televiziji Pink i dodao da je ovo samo jedna od investicija u Nišu.

Osim toga, pomenuo je prugu Beograd-Niš čija će izgradnja početi krajem ove, početkom sledeće godine za šta će biti uloženo dve milijarde i 750 miliona evra, ulaganja u niški aerodrom “Konstantin Veliki” ukupne vrednosti više od 32 miliona evra, prugu Niš-Brestovac koja će biti završena do kraja ove godine...

“Sva ta ulaganja višestruko prelaze budžet grada Niša što govori koliko je državi važan Niš, kao i svaka druga lokalna samouprava”, rekao je Vesić.

Takođe, pomenuo je Novi Sad gde država trenutno gradi dva mosta – jedan na Fruškogorskom koridoru, u nastavku Bulevara Evrope i drugi kod Petrovaradina koji je veza prema auto-putu Beograd-Novi Sad-Subotica.

“Kada tome dodamo pešačko-biciklistički most koji ćemo graditi u Novom Sadu i auto-put Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, rekonstruisanu železničku stanicu Novi Sad, brzu prugu od Beograda do Novog Sada koja je završena i brzu prugu do Subotice koja će uskoro biti završena, kao i Fruškogorski koridor može se videti da sve te investicije više desetina puta prevazilaze budžet Novog Sada”, rekao je Vesić.

Kada je u pitanju Kragujevac, podsetio je da se radi obilaznica oko tog grada, da je tu napravljen Državni data centar, da se sada rekonstruiše pruga Sobovica - Lužnica i da su stigle nove investicije…

Vesić je pomenuo i Beograd gde, kako kaže, sve velike infrastrukturne investicije potpuno finansira Vlada Srbije.

S tim u vezi, naveo je obilaznicu oko Beograda, metro, fabriku za preradu otpadnih voda u Velikom selu i Batajnici, proširenje kapaciteta BG voza, novi savski most koji će se graditi na mestu starog tramvajskog mosta i tunel koji će biti u nastavku, kao i EXPO, novi nacionalni stadion… Pomenuo je tunel od Ekonomskog fakulteta do Bulevara despota Stefana čiju izgradnju potpuno finansira Vlada Srbije kao i da je projektovanje ovog tunela počelo još 2016. godine kada je “gradonačelnik Beograda bio Siniša Mali” a on (Vesić) “gradski menadžer”.

“Bilo koju lokalnu samoupravu da pogledate u Srbiji, bez obzira da li je to Beograd, Niš, Novi Sad, Kragujevac, Užice, Kraljevo… videćete da Vlada Srbije ulaže mnogo više novca u razvoj tih mesta nešto što su njihovi lokalni budžeti”, rekao je Vesić.

Naveo je da pojedini neodgovorni političari pokušavaju da skupe političke poene pričom da neko “odnosi novac iz tih mesta da bi se neko drugi razvijao”.

“Kada saberete koliko je uloženo u sva ova mesta videćete da tu mnogo više novca dolazi, nego što se pod znacima navoda odnosi tako da građanke i građani treba da znaju da su to investicije Vlade Srbije što samo govori o tome da država ima novca da finasira, a da oni političari koji varaju narod pričom da bi lokalne samouprave same mogle nešto da urade bez podrške vlade, samo prodaju praznu priču i pokušavaju da skupe jeftine demagoške političke poene”, zaključio je Vesić.

