NE POSTOJI JADNIJI I ODBRATNIJI NAČIN... Sandra Božić reagovala na monstruozne pretnje Danilu Vučiću

Članica Glavnog odbora SNS Sandra Božić reagovala je na monstruozne pretnje ubistvom sinu predsednika Vučića, koje je izneo opozicioni novinar Srđan Škoro.

- Spodoba puna otrova, zavisti i nepatvorene mržnje u obliku ljudskog bića, dala je za sebi pravo da na najodvratniji način govori o predsedniku svoje države, bez trunke srama uzimajući u svoja pogana usta članove njegove porodice, decu. Ne postoji jadniji i odvratniji način da iskažete svoje “političko” opredeljenje, od onog koji je opozicionar Srđan Škoro izabrao, ne bi nastavio politiku promovisanja.

- Takav kakav je, ugrabio je trenutak medijske pažnje ne bi li svima u Srbiji pokazao koja je to politika koju srpska opozicija promoviše i na koji tačno način želi da se obračunava sa čovekom koji je sve izbore u prethodnih 12 godina dobijao ubedljivom većinom uz pomoć svoje politike, plana i programa. Verujem da za svakog člana SNS, a posebno članove porodice Vučić, Škoro ima po neki plan za eliminisanje, jer je mržnja i nasilje jedino o čemu može da razmišlja zatrovani mozak veličine čiode.

- Njegov nastup na televiziji prevazišao je sve dosadašnje pozive na linčovanje, ubistvo, progon i obračunavanje s predsednikom Srbije i članovima SNS, što govori samo u prilog činjenici da će ovakvih napada biti sve više i da će biti sve odvratniji i podmukliji, do trenutka dok se ne nađe dovoljan broj ljudi koji bi sproveli bolesne zamisli deluzionih pojedinaca kakav je Srđan Škoro.

- Zbog toga je važno ovakve ljude razotkrivati u svakoj prilici i ne dozvoliti im da plasiranjem laži stvaraju sopstvene istine kojima će manipulisati ljudima sve dok ne dovedu do nesreća kakve prizivaju, od kojih im se očigledno najviše sviđaju reke krvi, jurenje članova SNS-a po ulicama, zatvaranje predsednikovog sina u šahtu i “tuširanje uranijumom”. Dalje i bolesnije od ovoga ne može! To nisu ljudi, to su monstrumi! I promocija ovakovog ludila u opozicionim medijima je čisto saučesništvo i manifestacija simptoma iste duševne bolesti! Bolest se leči, a nasilje nećete gledati jer nikada nećemo dozvoliti da bezumlje prevlada nad razumom, trudom i ljubavlju prema sopstvenoj zemlji i narodu - navodi Sandra Božić na Iksu..

Autor: Dalibor Stankov