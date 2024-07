'Nažalost živimo u društvu u kojem je sve moguće' Vučić: Nije deo mog posla da moja deca trpe uvrede

Predsednik Aleksandar Vučić govorio je u Nacionalnom dnevniku na TV Pink o monstruoznim pretnjama upućenim njegovom sinu Danilu Vučiću.

- Oni za ovo kažu da je kritička reč, nemam ništa protiv šta oni kažu. Hajde da analiziramo malo. O Majdanpeku i Boru govori s gađenjem. Nije to on. Dobijao sam poruke od ljudi "ma psihopata, znam ga". To nije on, to je matrica koja postoji godinama i ništa se nije promenilo. Nisam ja ovde da komentarišem šta pogađa mene lično već da se osvrnem na ono što ima dublji smisao.

- Za uvrede, ne znam ni šta bih mu rekao i odgovorio. Ti ljudi misle kad dođe do promene vlasti, da će neko da beži da se sklanja, a onda će oni nekoga da tuku i ne znam šta da rade. Ovo nema nikakve veze sa mojim poslom. Upravo i obrnuto proporcionalno je onome što bi trebalo da rade. Mnogo više će da kriminalizuju moju porodicu, da napadaju sve njene članove, starijeg sina i brata posebno. Postalo je normalno - osvrnuo se Vučić.

- Obavezan sam na pristojno, odgovorno i ozbiljno ponašanje, na to da moram da trpim svakojake gadosti, jer i to je deo mog posla. Nije deo mog posla da moja deca trpe uvrede zato što su moja deca, ali nažalost živimo u društvu u kojem je sve to moguće. Sledeći put pašće kocka na nas, to je kao igrači lotoa, što čeznu o velikom novcu, nikad ne igraju na desetku, pa kažu "e sad ću 10ku, mora da se desi", ne mora. Kad imate takve frustracije, a nemate politički program, sve vam smeta. Ne valja fontana na Slaviji, tri mosta u Novom Sadu, fabrike u Nišu, autoputevi, brze pruge, ništa ne valja i uvek su bili protiv svega. Šta god od toga da smo radili, oni su demonstrirali- rekao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić