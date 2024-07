Vučić: Neće nikad da ruše Beograd na vodi, možete ih videti tamo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući u Nacionalnom dnevniku TV Pink, komentarisao je izjavu voditelja Zorana Kesića da bi Beograd na vodi trebalo srušiti, da je uvek u istoriji bilo ljudi koji su bili protiv modernizacije i dodao da Beograd na vodi niko neće da sruši i da "sve njih možete da vidite tamo".

"Bilo je relativno kratko, ali izrazito glupo. Svako ima pravo na svoj stav - mnogo sam opasan i mi ćemo to da srušimo. Naravno neće nikad da sruši. Neće niko da sruši. Sve njih možete da vidite u Beogradu na vodi kako se šetkaju i šepure. Ja jednom u dva meseca kada prošetam tamo, onda se iznenadim kada ih vidim kako uživaju", prokomentarisao je Vučić na TV Pink Kesićevu izjavu.

Navodeći da je obišao gotovo sve evropske gradove, Vučić je kazao da je promenada u Beogradu na vodi deset puta lepša nego bilo koja druga.

"Uradili smo nešto na ponos svim građanima Srbije. Slične stvari i velike i važne stvari radimo u okolini Čačka, slično verujem da možemo da radimo i u Nišu, preko puta Delta sitija. Mnogo stvari možemo da radimo takvih i nastavićemo da radimo", rekao je Vučić.

On je ukazao da je bilo takvih ljudi kroz istoriju koji su se bunili protiv svake vrste modernizacije.

"Kada je kralj Milan 1881. godine, baš 3. jula, srebrni budak zabio i pokrenuo izgradnju pruge do Niša tada su mu govorili da je to antipravoslavni hir, da je to dovođenje đavola u Srbiju, da je to zla zmija koja će da uništiti naše šljivike i srpsku poljoprivredu i tako dalje.

Kada smo uvodili svetlo u kafani Hamburg, tu u Masarikovoj gde je Beograđanka danas, govorili su da poštenim ljudima osvetljenje nije potrebno. Uvek imate ljude koji bi da sprečavaju razvoj, modernizaciju i napredak, ali srećom imate i ljude koji hoće kao lokomotive i buldožeri da vuku napred", rekao je Vučić.



Autor: Jovana Nerić