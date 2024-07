Spasić: Ministarstvo informisanja ispravno postupa prema KTV Zrenjanin zbog vređanja člana porodice predsednika Srbije

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost saopštava da Ministarstvo informisanja i telekomunikacija ispravno postupa kada od KTV Zrenjanin traži izjašnjenje o gostovanju Srđana Škora, koji je u emisiji ove televizije vršio propagandu sa ciljem izazaivanja mržnje i nasilja prema Danilu Vučiću, starijem sinu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta, za medije je pojasnio:

"Srđan Škoro je svojim izjavama u emisiji KTV Zrenjanin nesumnjivo podsticao na izazivanje mržnje i nasilja prema Danilu Vučiću, starijem sinu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i ovo je očigledno i nesporno", naveo je Spasić i dodao:

"Članom 86. Zakona o javnom informisanju i medijima jasno je propisano da idejama, mišljenjem, odnosno informacijama, koje se objavljuju u medijima ne sme se podsticati diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica zbog njihovog drugog ličnog svojstva bez obzira na to da li je objavljivanjem učinjeno krivično delo, što je Škoro nesumnjivo radio u odnosu na sina predsednika Republike, Danila Vučića. Iz ovih razloga, potpuno je jasno da je KTV Zrenjanin prekršio odredbe ovog zakona i ispravno je postupilo Ministarstvo informisanja i telekomunikacija kada je zatražilo izjašnjenje od televizije. Jednostavno, član porodice nosilaca najviših državnih funkcija mora imati zaštitu od javnog progona i to jeste stav Evropskog suda za ljudska prava, jer se član porodice ne može smatrati funkcionerom i ne sme trpeti posledice zbog roditelja koji vrši funkciju i protiv koga se konstantno vode politički napadi. U konkretnom slučaju, Danilo Vučić konstantno je podvrgnut medijskom progonu i linču i to mora stati jednom za sva vremena. Zato KTV Zrenjanin treba da ostane bez dozvole o emitovanju programa" - zaključio je Spasić.

Autor: P. J.