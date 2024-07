'Stepenice su bile presudne' Vesić otkrio zbog čega ga je Đinđić izabrao za šefa kabineta! (VIDEO)

Ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Goran Vesić, bio je gost podkasta „ Bez ljutnje, molim“ autorke i voditeljke Gordane Uzelac. Pored priče o privatnom životu, izdvojio je i najzanimljivije segmente poslovnog. Vesić je naveo da je 90-tih godina bio šef kabineta Zoran Đinđića, kao i da je bio jedan od njegovih najbližih saradnika.

- Jednom mi je Đinđić rekao da me je izabrao zato što je video da kada se penjem uz stepenice da ih preskačem. To znači, rekao mi je, da imam energije, da grabim i da želim da brže stignem do cilja – rekao je Vesić.

Kako kaže, jednom je otišao kod Đinđića da se požali na neku osobu koja nije nešto dobro radila, a on mu je rekao da svaki čovek na svetu ima neku vrlinu i da samo od lidera zavisi da li će uspeti da sve te ljude stavi u jedan kolektiv kako bi svi dali svoj maksimum.

- Ako ne uspeš, nemoj da se žališ na njih jer si ti kriv. Tada sam naučio da je potrebno vreme da se posveti svakoj osobi, jer svaka osoba može da bude koristan deo sistema, i da ne treba tako lako odustajati – rekao je Vesić.

Komentarišući stranku, Vesić je rekao da je nakon njegove smrti smatrao da više ne treba da bude tu. Dodaje da im se interesi nisu poklopili i da se na dalje nije bavio tom strankom.

- Jednom mi je Đinđić rekao da ukoliko jedna organizacija ima manje promena nego njeno okruženje, osuđena je na propast. Morate stalno da se menjate – rekao je ministar.

Ministar je najavio da će uskoro imati svoj podkast, ističe da voli radio i da je radio na radiju. Dodaje da će se njegov potkast baviti građevinarstvom.

