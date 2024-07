Vučević: Ne mogu sami sebe da prijave oni koji su odgovorni za napad na Vučića 2015.

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da neće nikada pronaći odgovorne za napad na Aleksandra Vučića 2015. godine u Potočarima gde je otišao kako bi odao poštu žrtvama jer su odgovorni upravo oni koji bi trebalo da pronađu krivce.

Vučević je tako odgovorio na pitanje Tanjuga da Vučić pre devet godina, kao predsednik vlade, kada je otišao u Potočare da bi odao poštu zrtvama umalo nije linčovan i pitanje koji je razuman odgovor što za to niko nije odgovarao, kao i to što ni iz međunarodne zajednice koja stalno poziva na poštovanje žrtava niko ne traži odgovornost za napad na predsednika Vučića koji je upravo to hteo da pokaže.

"Što se tiče pitanja odgovornosti ili nepostojanja odgovornosti onih koji su napali tada predsednika Vlade Srbije, a danas predsednika Republike 2015. godine u Srebrenici - neće nikada ni pronaći odgovorne, pošto oni koji bi trebali da pronađu odgovorne, ti su odgovorni", naglasio je Vučević odgovarajući na pitanja novinara na obeleževanju Porodičnog dana vinogradara i voćara u Grockoj.

Dodao je da ne mogu sami sebe da prijave ti koji su odgovorni.

"Verovatno je njima neprijatno da sami sebe prijave, a onda istovremeno pričamo o pomirenju i pričamo o poštovanju žrtava i bolu koji jedan od naroda koji živi na tim prostorima preživljava, a svi su nažalost pretrpeli ogromne patnje i gubitke. Pa otišao je tadašnji predsednik Vlade Srbije 2015. Aleksandar Vučić u Srebrenicu da se pokloni ubijenim Bošnjacima. Došao je u dobroj veri, došao je u dobroj nameri, da pokaže poštovanje, da predstavlja Republiku Srbiju, komšije i srpski narod, a da oživi pokušaj mira i pomirenja", rekao je Vučević.

Istakao je da se tako ne dočekuje onaj koji dolazi da oda poštu stradalom narodu i zamoli za pomirenje i za dobar suživot.

"Ali nisam video da niko od Bošnjaka i Hrvata i bilo koga od predstavnika međunarodne zajednice hoće da dođe u Bratunac. Da bude sa nama kad obeležemo stradanje Srba u Podrinju", rekao je Vučević.

Naglasio je da je gotovo 4.000 Srba ubijeno u Podrinju i to samo u delu Bratunca.

"Ali valjda srpske žrtve nisu vredne pominjanja. O srpskim žrtvama samo mi pričemo, pa i kad pričamo otprilike samo što nam se ne kaže, dosadni ste, vraćate stalno prošlost, pričate nešto drugo. Mi ćemo odavati poštu i negovati kulturu sećanja. I na one lepe datume, ali i na one koje nisu tako lepi i teški za naš narod, našu istoriju, našu državu. I pričati o tome da je to bila politika genocida, jer je to bio kontinuitet ubijanja Srba u tom delu Bosne i Hercegovine, i u Prvom i u Drugom svetskom ratu, i 90-tih godina. Pošto nije čudno da se, ili nije slučajno, da se to dešavalo tri puta u 20. veku", rekao je Vučević.

On je dodao da za naše žrtve nema suza, nema jaceja, osim naših suzai jecaja.

"E na nama je da ne dozvolimo da se zaborave i da se priča njima i apsolutno poštovanje prema žrtvama iz bošnjačkog i hrvatskog naroda, albanskog, svih koji su stradali uz osudu svakog onoga koji je počinio ratni zločin ili bilo šta što je suprotno međunarodnom ili domaćem zakonodavstvu. Ali to da bacate kolektivnu hrivicu na jedan narod, to ne prihvatamo. Apsolutno, gospodin Bećirović će dobiti od predsednika i Vlade Srbije odgovor kakav zaslužuje", poručio je Vučević.

Autor: Aleksandra Aras