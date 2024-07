Najbolesnija kampanja ocrnjivanja Srbije i Vučića od strane Kurtijevog plaćenika Bobana Bogdanovića!

Boban Bogdanović, najpoznatiji srpski disident, plaćenik prištinskog ekstremiste Aljbina Kurtija i dokazani narkoman, izneo je šokantne tvrdnje bez ijednog jedinog argumenta da predsednik Srbije Aleksandar Vučić želi rat na Kosovu i Metohiji i Bosni i Hercegovini, te da će doći do krvoprolića?! Ovakve izjave su neodgovorne, opasne i štetne za društvo.

Boban Bogdanović, plaćenik Aljbina Kurtija, kako piše islamistički list "Slobodna Bosna" je "sa tajne lokacije", rekao da će se desiti "najgori scenario u BiH, iza kojeg stoji predsednik Srbije Aleksandar Vučić".

- Zaista mislim da će biti krvoprolića. Plašim se da će biti krvoprolića u BiH i na Kosovu. To je jedini izlaz za Aleksandra Vučića. On ne može da se zaustavi, on mora da izazove sukobe za koje će optužiti druge, kako bi opstao na vlasti... NATO sigurno neće intervenisati jer su potpuno drugačije geopolitičke prilike od onih pre 30 godina. Oružani sukobi koje očekujem da će se dogoditi u Bosni, a koji će krenuti iz entiteta Republika Srpska, kao i oni koje očekujem na severu Kosova, biće isprovocirani od strane Srbije, a međunarodna zajednica neće odmah moći da reaguje u onakvom kapacitetu kao što je reagovala pre 30 godina. To će biti stravično - rekao je Bogdanović.

Optužiti predsednika jedne države za želju za ratom je ozbiljna tvrdnja koja zahteva čvrste dokaze, a ne samo prazne reči. Kurtijev Boban Bogdanović treba da shvati da takve izjave mogu izazvati paniku među ljudima i doprineti destabilizaciji političke situacije.

Podsetimo, samo pre nekoliko dana, predsedavajući Predsedništva BiH Denis Bećirović u svom obraćanju u Potočarima optužio je Srbiju da se sprema za rat i neosnovano je označio agresorom, a potom pozvao u lov na Srbe. Njegov govor cenjen je kao najprljaviji od 1992. godine.

Očigeldno je da Kurtijevc Boban Bogdanović radi u dogovoru sa pristalicama Denisa Bećirovića kako bi se Srbija i Vučić prikazali kao zlo i pretnja regionu i kako bi se time opravdale sve loše kampanje i akcije koje provodi aktuelni režim u Sarajevu protiv Srba i Republike Srpske!

Optužbe bez ikakvih dokaza su izuzetno opasne i štetne za društvo i region. Tvrdnje Bobana Bogdanovića i Denisa Bećirovića da predsednik Srbije želi rat u Bosni i Hercegovini i na Kosovu i Metohiji, bez ikakvih konkretnih dokaza, su neodgovorne i mogu da imaju ozbiljne posledice. Ovakva politika straha i mržnje ne donosi ništa dobro, već samo produbljuje podele i stvara dodatne probleme. Umesto toga, treba težiti mirnom rešavanju sukoba i izgradnji poverenja između svih strana uključenih u konflikte.

Ovakvo huškanje naroda na nemire i rat putem lažnih tvrdnji i špekulacija može dovesti do eskalacije tenzija i destabilizacije političke situacije u regionu. Umesto da se širi mržnja i strah, trebalo bi da se fokusiraju na izgradnju mira, saradnje i dijaloga kako bi se rešili postojeći problemi u regionu na miran i civilizovan način.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je u četvrtak izjavu Denisa Bećirovića i istakao da je to što rade loše za narod.

"Nekima se veoma žuri da i svoj i druge narode uvedu u nesreću. Meni se žuri da sačuvamo mir i stabilnost i da nastavimo sa ovakvim projektima. Ti kojima se žuri u sukobe, neka dobro razmisle šta rade. Loše je to što rade i za naš i za njihov narod, ne razumem zašto," rekao je Vučić.

Dakle, iako predsednik Vučić kao i svi predstavnici vlasti u Beogradu svakodnevno ponavljaju da Srbija želi isključivo mir, provokatori nastavljaju da optužuju naš narod i državu, bez i jednog dokaza.

Autor: Iva Besarabić