Đurić: Srbija će do 2027. godine završiti sve teške reforme za pristupanje EU

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da će Srbija do 2027. godine završiti sve teške reforme za pristupanje EU koje se odnose na ekonomsku, političku i sve druge sfere života.

On je novinarima u Briselu, nakon sastanka sa visokim predstavnikom EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozepom Boreljom, rekao da očekuje da konačno posle 27 godina kako smo krenuli tim političkim putem to bude valorizovano.

"Mi želimo da već ove jeseni to bude prepoznato u vidu otvaranja novih klastera, poglavlja. To je važno za naše pozicioniranje na evropskom putu. To je važno zbog našeg životnog standarda, ekonomije ali i društva kakvo želimo da imamo", rekao je Đurić.

Autor: Marija Radić