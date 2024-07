Đurić: Srbija solidarna sa bivšim predsednikom Trampom, nasilju nema mesta u društvu

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić danas je na društvenoj mreži Iks napisao da Srbija izražava solidarnost sa bivšim američkim predsednikom Donaldom Trampom i SAD, nakon sinoćnjeg pokušaja atentata.

Serbia stands in solidarity with former President of the United States, Donald Trump, and the United States after last night’s assassination attempt.



Deeply concerned by such acts of political violence, which have no place in our society. Our thoughts are with him and his…