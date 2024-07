"Imam dobru vest dana" Orban se oglasio nakon sastanka sa Trampom: Novi potez mađarskog premijera dodatno će razbesneti EU (FOTO)

Mađarski premijer Viktor Orban otputovao je nakon završetka NATO samita na Floridu gde se sastao sa bivšim američkim predsednikom Donaldom Trampom!

To će verovatno pojačati frustracije među zapadnim saveznicima jer je Orban bez konsultacija prethodno posetio Rusiju i Kinu. Orban se sastao s Trampom u kompleksu Mar-a-Lago.

- Mirovna misija 5.0. Bila je čast posetiti predsednika danas u Mar-a-Lagu. Razgovarali smo o načinima za postizanje mira. Dobra vest dana: On će to rešiti - napisao je Orban na svom nalogu na društvenoj mreži X i objavio fotografiju sa Trampom.

Tramp mu je odgovorio na vlastitoj društvenoj mrež Thruth Social.

Peace mission 5.0

It was an honour to visit President @realDonaldTrump at Mar-a-Lago today. We discussed ways to make #peace. The good news of the day: he’s going to solve it! pic.twitter.com/AiTRsdexM5