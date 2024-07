VUČIĆ O SAMITU U LONDONU: Zelenski je tri puta više pri sebi nego mnogi drugi sa kojima sam tamo razgovarao

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je da li dolazak Olafa Šolca u Beograd podrazumeva trajnu promenu međunarodnog položaja Srbije u smislu uvođenja sankcija Rusije.

- Njih sada ponajviše brine, uopšte to neću da vam krijem, zbog mog odnosa oni nisu sigurni i mogli ste to da vidite i kroz pitanje novinara i kroz pitanje svih ostalih koji dolaze, da li vi, gospodine Vučiću, verujete u evropsku budućnost. Dakle, oni nisu sigurni da ja verujem u evropsku budućnost. Jer oni misle da ukoliko bih ja to gurao, da bismo mi mogli mnogo brže sve to da završimo, nego nisu sigurni da ja verujem u to. Ja smatram da je važno da Srbija obavlja svoje reformske zadatke na evropskom putu, ali sam predsednik nezavisne i suverene zemlje koja ima svoje interese na različitim stranama sveta nijednog sekunda, ne odustajući od svog evropskog puta. Ako je moje viđenje situacije u Ukrajini drugačije, ne znači da smo neprijatelji - rekao je Vučić u "Hit tvitu" na TV Pink i osvrnuo se na nedavni Samit u Londonu:

Ono što sam čuo u Londonu su komesarski govori, "mi pobeđujemo, zgazićemo Ruse, šta bi nam Čerčil rekao". Pojma nemaju o onome što se zbiva na terenu. Kada ih pitate šta mislite kako će to da se dogodi, nemaju pojma. Oni su zabrinuti u Evropi, da budem sasvim otvoren, ne zbog onoga što Srbija stvarno radi ili ne. Šta god govorili, Zelenski je tri puta više pri sebi nego mnogi drugi sa kojima sam tamo razgovarao i koje sam slušao. Čovek je odgovorniji nego mnogi drugi. Lako je kad neko drugi gine u vaše ime. Ukrajinci ginu svaki dan, kao i Rusi. A što se sankcija tiče, možda Vlada donese neku drugačiju odluku ali ja smatram da je ispravna.

Na pitanje o hibridnom ratu protiv Srbije, Vučić je rekao da je mnogo sukoba bilo i da su Amerikanci i Nemci radili i dogovarali zajedno.

- Komplikovani odnosi su tamo. Neki su mi u Evropi zamerili što sam sa Nemcima, neki što sam sa drugima. Mi objasnimo da je to sa EU, nije jednostavno. Što se naših službi tiče, slabi smo za njih, ali moramo da sačuvamo vitalne interese, tu radne vredni ljudi. Vodiće se ratovi, mnogo novca je u igri, neke zemlje će postati uspešnije, a neke će zaostajati, biće velika muka. Svi političari trče da kažu svojim biračima, "e sutra ćemo u EU, prekosutra, dogodine". Ja nisam siguran u to, ali važno je da budemo na tom putu. Zavisi od situacije u EU.

Autor: Marija Radić